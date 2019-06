vor 26 Min.

Das bietet das Pfingstwochenende in und um Augsburg

Am Mandichosee kann man sich im Stand-Up-Paddling oder im Surfen üben. Wer es gemütlicher mag, liegt einfach am Ufer und entspannt.

Yoga oder Stand-Up-Paddling, Jazz oder Party – in der Region ist in den kommenden Tagen viel geboten: Für Nachteulen, Kunstinteressierte und Feinschmecker.

Von Kristina Beck

Die einen freuen sich über den Ferienbeginn, die anderen auf ein langes Wochenende: Pfingsten steht an und das Wetter spielt mit. So könnte ein entspanntes Wochenende gestaltet werden:

Sonntag, 11 Uhr Beim Internationalen Picknick-Gottesdienst im Erlebnisbiergarten (Gabelsbergerstraße) wird eine Messe gefeiert. Nach dem Motto „Bring & Share“ darf jeder Essen mitbringen.

Sonntag, 11 Uhr Wer es nur auf Genuss abgesehen hat, ist im Neruda Kulturcafé (Alte Gasse 7) richtig. Es gibt ein internationales Büffet und so viel türkischen Tee, wie man möchte. Das Frühstück kostet für Erwachsene 12 Euro, für Kinder 6.

Sonntag, 12 Uhr In der Kulperhütte (Pfarrer-Bogner-Straße) am Ufer der Wertach kann man den Tönen von Swing de Paris rund um Sängerin Luise Zebrano zuhören.

Im Siebentischwald geht es entspannt zu

Nachmittags Spazieren im schattenspendenden Siebentischwald oder entlang der renaturierten Wertach ist hochgeschätzt bei vielen Augsburgern. Anstrengender ist da schon die Vier-Seen-Radtour, dafür gibt es eine reine Naturidylle als Belohnung. Auf der etwa 25 Kilometer langen Radtour, die am Kuhsee startet, radelt man durch schattige Wäldchen und vorbei an drei Seen für nasse Abkühlung: Auen-, Weitmann- und Mandichosee. Danach geht es wieder zum Ausgangspunkt am Kuhsee.

Baden Wenn es entspannter zugehen soll, dann steht es in Augsburg und Umgebung gut um Badegelegenheiten. Ruhig und familienfreundlich, aber mit vielfältigem Freizeitangebot – Kuhsee und Friedbergersee oder in den Augsburger Freibädern.

Wassersport Wer mehr Aufregung verträgt, kann sich am Mandichosee im Stand-Up-Paddling oder Surfen versuchen. Sitzfans müssen hier aber nicht Verzicht üben, sie können ihr Wasserabenteuer in Kajaks oder Kanadiern erleben. Alle Sportgeräte sind vor Ort ausleihbar.

Kinder und Eisenbahnfreunde kommen am Pfingstsonntag auf ihre Kosten. Beim Familientag im Bahnpark (Firnhaberstraße 22c) können sie zwischen 11 und 16 Uhr die Welt von Zügen und Lokomotiven in Echtgröße oder Miniaturformat erkunden. Dies können sie in Form von Führungen (keine Anmeldung nötig) machen oder die Mini-Bahn nehmen, um damit auf Entdeckungstour zu fahren. Ein weiteres Highlight ist der „Bahnpark-Express“: Ein historischer Schienenbus aus dem Jahr 1959 bringt Besucher aus Landsberg, Kaufering, Buchloe und Schwabmünchen in den Bahnpark.

Ab in den Biergarten

Abends Nun steht der Sinn nach Erholung. Eine gute Einkehradresse ist der Biergarten Zum bayrischen Herzl (Spitalgasse 8). Der kleine Ort ist zentral gelegen, bleibt vom Innenstadttrubel dennoch verschont.

Nacht Nachteulen bietet diese Oase über den Dächern Augsburgs das richtige Ambiente: Das Sonnendeck (Ludwigstraße 28) lockt ab 16 Uhr mit Musik und kühlen Drinks auf das ehemalige Parkdeck. Ab 22 Uhr wird die Party ins Weiße Lamm (Ludwigstraße 23) verlegt, wo Hip-Hop, Funk und Soul ertönen.

Montags Den Montagmorgen kann man mit einer Monday-morning-Yoga-Einheit im Space2b (Bleigässchen 2) von 9 bis 10.15 Uhr starten. Anmeldung: space-2b.de

Regenwetter Die Wetterlage lässt am Montag laut Prognose zu wünschen übrig. An Drinnen-Aktivitäten mangelt es aber nicht. So kann man die Ausstellung „Augsburg 2040“ im Textil- und Industriemuseum (Provinostraße 46) besuchen. In der Ausstellung „Mozarts Modewelten“ reist man in die Vergangenheit der Familie Mozart.

