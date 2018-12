vor 60 Min.

Das erwartet Sie im Oberhauser Kreativquartier

So sieht die Übergangsspielstätte des Theaters im Gaswerk-Areal aus. Am 12. Januar ist Premiere.

Das neue Kreativquartier in Oberhausen startet Mitte Januar. In der Spielstätte des Staatstheaters ist Platz für 220 Zuschauer.

Von Stefan Krog

Im Gaswerk laufen aktuell die letzten Vorbereitungen, um die neue Spielstätte des Staatstheaters im Ofenhaus fit für den Spielbetrieb zu machen: Nach knapp zwei Jahren Bauzeit soll in fünf Wochen die Premiere mit dem Stück „Europe Central“ stattfinden. In den vergangenen Monaten war das Innenleben der Brechtbühne neben dem Großen Haus ins Ofenhaus auf dem Gaswerk-Areal umgezogen. Die bisherige Brechtbühne am Theater soll im Zuge der Sanierung und Erweiterung abgerissen werden.

Schon aktuell ist das Theater auf dem Gaswerk-Areal vertreten. Seit September gibt es dort eine improvisierte Spielstätte, nachdem die Stadt für die Inbetriebnahme des Ofenhauses noch einen Zeitpuffer haben wollte. Der Termin zum 12. Januar ist aber zu halten. Die Stadtwerke, die Eigentümer des Gebäudes sind, haben den Theatersaal vor kurzem an die Stadt als Mieterin übergeben. Das Theater wird auch mit Büros und Werkstätten im Ofenhaus einziehen und in den nächsten Jahren dort residieren. Zweite Ausweichspielstätte neben dem Gaswerk ist der Martini-Park. Die Sanierung des Großen Hauses soll zur Spielzeit 2023/24 abgeschlossen sein.

Die Konzeptentwicklung für das Gaswerk-Areal dauerte viele Jahre

Die Stadtwerke, die in der ersten Stufe 20 Millionen Euro in den Umbau des Gaswerks zum Kreativquartier stecken, erhoffen sich von der Anwesenheit des Theaters in den ersten Jahren eine Schub für das Projekt. Zu Beginn 2019 sollen auch Künstler aus dem Kulturpark West im Reese-Areal aufs Gaswerkgelände umziehen. Ziel der Stadtwerke ist es, auch Kreativwirtschaft wie Werbeagenturen aufs Gaswerk-Gelände zu locken. Visionen für das Areal gibt es, seit der Gaskessel 2001 außer Betrieb genommen wurde und das ganze Areal, auf dem bis in die 60er Jahre Stadtgas aus Kohle produziert wurde, praktisch funktionslos war. Als Industriedenkmal sollte es erhalten bleiben, allerdings dauerte die Entwicklung und Umsetzung eines Nutzungskonzepts.

Das Parkhaus ist inzwischen fertig

Die Mieten der Gewerbetreibenden sollen helfen, das ganze Projekt zu refinanzieren. Den Sommer über wurde ein Parkhaus für 350 Fahrzeuge fertiggestellt. Ab Januar verkehrt die reguläre Buslinie 21 der Stadtwerke zum Gaswerk, außerdem fährt zwischen Oberhauser Bahnhof und Gaswerk bei Theateraufführungen ein Shuttle-Service. Seit dem Sommer bekommt auch der Gaskessel einen neuen Farbanstrich, um dem Rost Einhalt zu gebieten. Er ist momentan noch eingerüstet. Später soll im Gaskessel einmal Platz für Konzerte sein. Dazu muss er im Inneren noch umgebaut werden.

Schauspiel-Premieren am Theater Augsburg 2018/2019 1 / 14 Zurück Vorwärts Gas (Die Koralle/Gas I/Gas II) - Schauspiel von Georg Kaiser. Premiere am Freitag, 28. September 2018, im Gaswerk-Kühlergebäude. Inszenierung Antje Thoms.

Die Orestie (Agamemnon, Die Choephoren, Die Eumeniden) - Tragödientriolgie von Aischylos. Premiere am Samstag, 29. September 2018, im Martinipark. Inszenierung Wojtek Klemm.

Tatort Augsburg - Folge 4 "Ein Paket mit Sprengkraft", historische Folge. Premiere am Freitag, 26. Oktober 2018, an der Universität Augsburg. Buch Peter Dempf, Regie und Video David Ortmann.

Der Lechner-Edi schaut ins Paradies - Schauspiel von Jura Soyfer. Premiere am Donnerstag, 1. November 2018, im Gaswerk-Kühlergebäude. Inszenierung Miriam Locher.

Mio, mein Mio - Familienstück zur Weihnachtszeit nach dem Kinderbuch von Astrid Lindgren. Premiere am Sonntag, 11. November 2018, im Martinipark. Inszenierung Joachim von Burchard. Altersempfehlung ab acht Jahren.

Oleanna - ein Machtspiel - Schauspiel von David Mamet. Premiere am Donnerstag, 10. Januar 2019, Ort wird noch bekanntgegeben. Inszenierung Axel Sichrovsky.

Europe Central - Schauspiel nach einem Roman von William T. Vollmann. Uraufführung. Premiere am Samstag, 12. Januar 2019, auf der Brechtbühne im Gaswerk. Inszenierung Nicole Schneiderbauer.

Amadeus - Theaterstück von Peter Shaffer. Premiere am Samstag, 16. Februar 2019, im Martinipark. Inszenierung David Ortmann.

Baal - Drama von Bertold Brecht. Premiere am Samstag, 23. Februar 2019, auf der Brechtbühne im Gaswerk. Inszenierung Mareike Mikat. Beitrag des Theaters Augsburg zum Brechtfestival 2019.

Tatort Augsburg - Folge 5 . Premiere am Freitag, 22. März 2019, weitere Informationen werden noch bekanntgegeben.

Das Kätchen von Heilbronn oder Die Feuerprobe - Historisches Ritterschauspiel von Heinrich von Kleist. Premiere am Samstag, 4. Mai 2019, im Martinipark. Inszenierung Christian von Treskow.

Die nötige Folter - Schauspiel von Dietmar Dath. Urafführung. Premiere am Samstag, 11. Mai 2019, auf der Brechtbühne im Gaswerk. Inszenierung André Bücker.

Judas - Monolog von Lot Vekemans. Premiere am Samstag, 18. Mai 2019, auf der Westchorbühne der Moritzkirche. Dramaturgie Kathrin Mergel. Quelle: Theater Augsburg.



Das Catering startet im Januar, das Restaurant zieht später nach

Der Restaurant-Betrieb im Ofenhaus wird zum 1. April 2019 starten. Noch ist die Küche dort nicht installiert. Gastronom Tobias Emminger plant ein klassisches Restaurant mit internationaler Küche sowie einen Bistro-Lounge-Bereich. Theatergäste können aber schon ab Januar mit einem Catering bewirtet werden. Im Sommer soll eine Außengastronomie dazukommen.

