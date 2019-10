31.10.2019

Das ist der neue Pfarrsaal von St. Martin

Die katholische Gemeinde in Oberhausen hat ihr sanierungsbedürftiges und zu großes Pfarrzentrum vor einigen Jahren abgerissen. Der Ersatz ist im Rohbau fertiggestellt

Vor einem knappen Jahr hat das St.-Vinzenz-Hospiz seinen Neubau auf dem Gelände von St. Martin in Oberhausen in Betrieb genommen. Um das Vorhaben zu ermöglichen, wurde der sanierungsbedürftige Pfarrsaal der Gemeinde abgerissen. Jetzt freuen sich die Martiner auf ihren neuen, kleineren Pfarrsaal.

Der Neubau ist Teil eines größeren Bauprojekts, mit dem sich die katholische Pfarrei für die Zukunft rüstet. Denn auch das Erdgeschoss des ehemaligen Pfarrhauses wurde modernisiert. Anstelle des Pfarrbüros sind hier Versammlungsräume für die Gremienarbeit der Gemeinde zu finden. Von dort aus führt eine Treppe in den neuen Pfarrsaal. „Der Rohbau ist fertig, der Innenausbau läuft gerade“, sagt Ruth Lechner, die Verwaltungsleiterin der Pfarreiengemeinschaft Oberhausen-Bärenkeller. Sie rechnet mit einer Inbetriebnahme im kommenden Frühjahr. Je nach Bestuhlung sollen in dem neuen, barrierefrei erreichbaren Saal 60 bis 80 Personen Platz finden. Der Anbau erhält Sanitärräume und eine Küche. Zu schaffen machen St. Martin – wie vielen anderen Bauherren auch – die gestiegenen Baukosten. Ursprünglich war das Projekt mit 1,1 Millionen Euro veranschlagt. Jetzt stünden 18 Prozent mehr im Raum. „Wir hoffen auf großzügige Zuschüsse, um unseren Eigenanteil in Grenzen zu halten“, sagt Lechner.

In der Pfarreiengemeinschaft gibt es aktuell noch weitere Baustellen. So laufen Arbeiten im zentralen Pfarrbüro mit Sitz in St. Peter und Paul. Und auch die Sanierung der Pfarrerswohnung im Bärenkeller (St. Konrad) hat begonnen. Bernd Weidner, der Leiter der Pfarreiengemeinschaft, wird dorthin umziehen. Die Wohnung stand seit dem Weggang von Pfarrer Karl Mair vor zwei Jahren leer. (bau)

Themen folgen