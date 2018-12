vor 57 Min.

Das müssen Augsburger über das Böllerverbot in der Innenstadt wissen

Zum Jahreswechsel werden laut Umwelthilfe durch Feuerwerkskörper in wenigen Stunden 5000 Tonnen Feinstaub freigesetzt.

In der Augsburger Innenstadt darf kein Feuerwerk abgebrannt werden. Wer sich nicht daran hält, muss mit einem Bußgeld rechnen.

Von Michael Hörmann

Wer mit Böllern und Raketen ins neue Jahr starten will, muss in Augsburg die Regeln beachten: Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und sonstigen pyrotechnischen Gegenständen in der Augsburger Innenstadt ist nicht erlaubt. Darauf weist die Stadt frühzeitig hin. Es gelten ähnliche Regelungen wie im Vorjahr, die damals verschärft wurden.

Feuerwerksverbot: Wer in der Innenstadt Knaller zündet, dem droht ein Bußgeld

Feuerwerksverbot in der Innenstadt – kann das sein und wie soll das überhaupt gehen? Ordnungsreferent Dirk Wurm hatte in der Bilanz für die zurückliegende Silvesternacht verdeutlicht, wie die Verordnung zu verstehen sei. Ein generelles Feuerwerksverbot in der Silvesternacht für Teile der Innenstadt könne niemals kontrolliert werden kann.

Es gehe darum, die größten Auswüchse zu verhindern und uneinsichtigen Personen die Böller und Kracher abzunehmen. Wer uneinsichtig ist, muss ein Bußgeld zahlen.

Kontrollen in der Augsburger Innenstadt: Polizei konfisziert Feuerwerkskörper

Diese Vorgaben gelten nun auch für den Jahreswechsel 2018/2019. Die städtische Verordnung gilt nicht allein für die Maximilianstraße und die Altstadt, sondern auch für den Königsplatz sowie den Theodor-Heuss-Platz und die Konrad-Adenauer-Allee.

Städtischer Ordnungsdienst und Polizei arbeiten wieder eng zusammen. Es kann Kontrollen geben, ob Passanten große Feuerwerkskörper in die Innenstadt in der Silvesternacht mitnehmen. Gegebenenfalls werden diese konfisziert.

Die Vorgaben der Stadt erleichtern der Polizei, Platzverweise zu erteilen oder besonders uneinsichtige Personen in Gewahrsam zu nehmen. Dass Kontrollen zielführend sein können, zeigt der Blick auf die Polizei-Bilanz der Silvesternacht 2017/2018.

Silvester in der Innenstadt: Es gilt ein Verbot von Feuerwerkskörper und Glasflaschen. Kontrollen durch @polizeiSWN und Ordnungsdienst finden statt. Mehr unter: https://t.co/TiMNj6NS5m #augsburg #stadtaugsburg pic.twitter.com/Q88ivQnBfF — Stadt Augsburg (@stadtaugsburg) 28. Dezember 2018

Dies ist die Bilanz der Silvesternacht 2017/2018

600 Durchsuchungen von Taschen und Rucksäcken zum Auffinden von gefährlichen Gegenständen und Pyrotechnik. Zur Einordnung: Es kann davon ausgegangen werden, dass sich zum Jahreswechsel tausende Menschen auf den Straßen in der Innenstadt aufhielten.

892 pyrotechnische Gegenstände wurden sichergestellt. Hinzu kamen 18 Groß- und Familienpackungen von Raketen und Böllern, deren Abschießen in der City verboten war.

20 Ordnungswidrigkeitsanzeigen wurden ausgestellt, davon 14 wegen Mitführen und Zünden von pyrotechnischen Gegenständen.

15 Strafanzeigen. Es ging um gefährliche Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand.

Zehn Platzverweise wurden angedroht.

Neun Personen kamen zum Jahreswechsel in den Polizeiarrest.

Im Einsatz waren neben Polizeibeamten Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes. Deren Bilanz sieht so aus, dass 37 Personen verboten wurde, Pyrotechnik und Bierkästen in die Verbotszone mitzunehmen. Nennenswert war ein Vorfall gegen 0.15 Uhr: Aus dem dritten Stock eines Gebäudes in der Maximilianstraße wurde mit Böllern und Raketen auf Passanten geschossen, die teils getroffen wurden.

Themen Folgen