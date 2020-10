vor 2 Min.

Das müssen Patienten zum zweitägigen Streik an Augsburgs Uniklinik wissen

Am kommenden Montag streiken die Beschäftigen des Augsburger Uniklinikums. Diesmal geht der Streik über zwei Tage. Diese Stationen sind betroffen.

Der Tarifstreit im öffentlichen Sektor geht weiter - daher soll auch an der Augsburger Uniklinik gestreikt werden. Am Montag, 19. Oktober, werden Beschäftigte des Krankenhauses nach der Nachtschicht um 6 Uhr für zwei Tage die Arbeit niederlegen. Ende des Streiks ist dann am Mittwoch, 21. Oktober, ebenfalls um 6 Uhr.

Im Uniklinikum fallen durch den Streik vier Stationen komplett aus, weitere Stationen könnten nur mit reduzierter Kapazität arbeiten. Auch der OP-Bereich und die Anästhesie werden wieder bestreikt. Die Stationen aus den gastroenterologischen, gefäßchirurgischen und kardiologischen Bereichen seien bereits am vergangenen Montag, 5. Oktober, bestreikt worden und sollten nun erneut bestreikt werden.

