vor 32 Min.

Das müssen Sie zur Europawahl jetzt wissen

So sieht der weiße Stimmzettel für die Europawahl aus. Die Wahl findet am Sonntag, 26. Mai, statt.

Am Sonntag, 26. Mai, ist die Europawahl. 190000 Augsburger sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Stadt verschickt gerade die Unterlagen.

Von Michael Hörmann

Etwas mehr als 190000 Augsburger werden in diesen Tagen Post der Stadt Augsburg erhalten. Die Wahlbenachrichtigungen werden derzeit verschickt. Es geht um die Europawahl, die am Sonntag, 26. Mai, stattfindet. Nach Angaben der Stadt sollten die Wahlbenachrichtigungen bis spätestens 4. Mai zugestellt sein.

Europawahl: Die Stadt gibt Hinweise, was zu beachten ist.

Briefwahl Briefwahlunterlagen können online unter der Adresse www.augsburg.de/briefwahl beantragt werden. In den Bürgerbüros kann die Briefwahl zudem persönlich beantragt werden. Eine weitere Variante ist es, die Rückseite der Wahlbenachrichtigung vollständig auszufüllen und in einem frankierten Umschlag an die Stadt Augsburg, Bürgeramt – Wahlen – An der Blauen Kappe 18, 86152 Augsburg zu senden. Möglich ist dieser Schritt ferner per Fax an die Nummer 0821 324-3507 oder eingescannt an briefwahl@augsburg.de.

Wahlbenachrichtigung Wer bis 4. Mai keine Wahlbenachrichtigung erhalten oder diese verlegt hat, sollte sich an die Telefonnummern 0821 324-1950, -1951, -1952 oder -1953 wenden und klären, in welchem Wahllokal er am Wahlsonntag seine Stimme abgeben kann. Der Wahlberechtigte kann dann am Wahlsonntag mit seinem Personalausweis oder Reisepass im Wahllokal wählen. Unter diesen Telefonnummern kann auch eine neue Wahlbenachrichtigung angefordert werden.

Besonderheit Die Besonderheit einer Europawahl liegt darin, dass EU-Bürger, die in Augsburg leben, eine Wahlmöglichkeit haben. Unionsbürger aus anderen Mitgliedstaaten, die in Augsburg wohnen, können entweder in ihrem Herkunfts-Mitgliedsstaat oder an ihrem Wohnsitz teilnehmen. Für die Wahlteilnahme in Deutschland müssten sich EU-Bürger ins Augsburger Wählerverzeichnis eintragen lassen. Ein entsprechender Antrag muss eingereicht werden. EU-Bürger haben zuletzt entsprechende Info-Post von der Stadt erhalten. Eine Vorgabe gibt es: Bis 5. Mai muss der Antrag eingereicht sein.

Wahltag Die Europawahl ist am Sonntag, 26. Mai. Die Wahllokale in Augsburg haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Rund 1200 Wahlhelfer sind im Einsatz. Bei der Wahl 2014 lag die Wahlbeteiligung in Augsburg bei 36,3 Prozent.

Stimmzettel Jeder Wähler hat nur eine Stimme. Auf dem langen, weißen Stimmzettel sind die Namen von 40 Parteien aufgelistet.

