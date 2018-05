Das neue Hospiz ist im Rohbau fertig

7. M-net Firmenlauf

Augsburger Firmenlauf 2018: Strecke, Anfahrt, Termine, Ergebnisse

Zum siebten M-net Firmenlauf in Augsburg werden am 17. Mai etwa 12.000 Teilnehmer erwartet. Alles, was Sie zu Strecke, Termin und Ergebnissen wissen sollten.