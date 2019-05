vor 35 Min.

Das sagen Augsburger zu Europa

Besondere Aktion am Holbeinplatz

Von Carolin Steinke

Was hat das Erasmus-Semester eines Juraprofessors in Frankreich mit der Taizé-Fahrt einer Theologieprofessorin zu tun? Welche Rolle spielt die Angst eines Dekans vor zunehmendem Egoismus und Kleinstaaterei in Europa? Diese Fragen werden am Samstag bei einer Aktion auf dem Holbeinplatz geklärt. Die Veranstaltung ist eine von vielen Beiträgen, die während der Feierlichkeiten zum Europatag in Augsburg stattfinden werden. Acht verschiedene Plätze werden bespielt. Ausstellungen, Spiele, Musik und Diskussionen gehören dazu.

Der Verein Stadtraum hat es sich unter dem Motto „Mein und unser Europa“ zur Aufgabe gemacht, dem verbindenden Element, dem „Uns“, in Europa nachzuspüren. Dies geschah mithilfe eines Fragekatalogs. Die insgesamt zwölf Fragen bezogen sich unter anderem auf die Themen Reisen, Enttäuschung und Bildung in Zusammenhang mit Europa. Letzteres wurde folgendermaßen abgefragt: „Von welchem historischen Ereignis in Europa wüssten sie gerne mehr?“ So würde Juraprofessor Matthias Rossi gerne mehr über die Völkerwanderung in der Spätantike erfahren.

Geht es um das Thema Begeisterung erinnert sich Theologieprofessorin Elisabeth Naurath gern an ihren Aufenthalt im französischen Taizé zurück. Juraprofessor Matthias Rossi haben seine zahlreichen Aufenthalte in Frankreich ebenfalls nachhaltig geprägt, sei es als Schüler, Student oder jetzt als Professor.

Bezirksrat Frederik Hintermayr dagegen würde gern seine Erfahrungen, die er bei einer Demonstration während der Griechenlandkrise in Athen gemacht hat, teilen. Geht es um das Thema Enttäuschung, tut er seinen Unmut über das festgesetzte Lifeline-Boot kund. Stadtdekan Michael Thoma fürchtet sich vor Kleinstaaterei und dem Verlust des gemeinsamen europäischen Gedankens.

Die Aktion, die in Kooperation mit dem Friedensbüro entstanden ist, findet zum ersten Mal statt. Die Reaktionen der Angefragten auf das Projekt sind laut Projektleiterin Vivian Ramsperger von Beginn an durchweg positiv gewesen. Einen Monat nach Beantwortung der Fragen folgte ein Interview, bei dem die Teilnehmer aufgefordert wurden, ihr eigenes Bild von Europa zu zeichnen. „Viele reagierten abgeschreckt auf diese Aufgabe, doch durch etwas Überzeugungsarbeit haben letztendlich alle mitgemacht“, sagt Vivian Ramsperger.

Antworten und Zeichnungen sowie Videoaufnahmen der Interviews werden am Samstag, 4. Mai, während der Feierlichkeiten zum Europatag als Kunstinstallation auf dem Holbeinplatz ausgestellt. Von 11 bis 16 Uhr ist Programm.

