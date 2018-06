14.06.2018

Das schönste Baumhaus auf der ganzen Welt

Der Lechhauser Kindergarten St. Elisabeth wird zur Bühne für den Kinderkanal. Drei Sendetermine sind geplant

Von Peter Köhler

Hannah hat ihr Urteil gefällt: Das Baumhaus in St. Elisabeth in Lechhausen ist „das schönste auf der ganzen Welt“. Deshalb spielt die Siebenjährige mit ihren besten Freundinnen jeden Tag dort. Das Baumhaus sind eigentlich drei abenteuerlich windschiefe und ineinandergeschachtelte Holzhütten im Garten der Kita St. Elisabeth. Jetzt wurden sie Schauplatz für drei kurze Filme in Kika, dem Kindersender von ARD und ZDF. Neben den Moderatoren Singa Gätgens und Juri Tetzlaff spielen die Kinder der Hortgruppe Seeigel die Hauptrollen in den knapp zehnminütigen Streifen.

„Seit die Redaktion die Zuschauer aufforderte, Bilder und Texte zum Thema Baumhaus einzureichen, brandet eine riesige Flut von Einsendungen über uns herein. Täglich erreichen uns selbst nach zwei Jahren noch 1000 Briefe“, erzählt Doreen Rothe von Kika. Die Baumhaus-Sendung am Abend gehöre zu den absoluten Quoten-Absahnern des Senders.

Auch als Kika ankündigte, ein echtes Baumhaus zu besuchen, um dort zu filmen, war das Echo groß: 500 Bewerbungen von Kindern, Eltern, Kitas und Schulen gingen ein – und die Kita in Lechhausen machte das Rennen. „Die Seeigel-Gruppe hat eine tolle Bewerbung mit Bildern und Texten eingereicht. Das und die originelle Konstruktion der Häuser haben den Ausschlag gegeben, das Drehteam nach Augsburg zu schicken“, so Rothe.

Für den Sender geht es nicht nur um die Filme. Vielmehr sollen die beiden Moderatoren – sie genießen bei Kindern absoluten Star-Status – raus aus dem Studio und direkt zu ihren Zuschauern kommen. Das alles ist den Hortkindern Hannah und Emil ziemlich egal. Sie wollen vor den Kameras zeigen, was sie in ihrem Baumhaus so alles spielen. Hannah und ihre Freundinnen lieben das Baumhaus, weil sie dort eine Gruppe von guten Hexen spielen können, die gegen böse Hexen kämpft. Das Spiel und ihre Zaubersprüche haben sie selbst erfunden.

Emil versteckt sich dagegen im Baumhaus mit einigen Kumpels vor einem Zombie. Wenn der sie berührt, werden sie selbst verwandelt. Wer als Letzter übrig bleibt, hat gewonnen. „Das macht Spaß, denn da drinnen gibt es düstere Ecken, in denen man nicht so leicht gefunden wird“, erzählt er.

Auch Kita-Leiterin Maria Marberger ist froh über das Baumhaus. „Wir haben es vor sieben Jahren zusammen mit den Kindern geplant. Dank vieler Spenden und Zuschüsse konnten wir es bauen lassen“, erinnert sie sich. „Wichtig war uns, dass Kinder aller Altersgruppen in den Räumen passende Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten finden.“

Die Folgen über die Baumhäuser in der Kita St. Elisabeth werden am 22., 23. und 24. Juni im Kinderkanal Kika, 18.45 Uhr, gezeigt.

