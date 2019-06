vor 50 Min.

Das sind Augsburgs (geheime) Instagram-Hotspots

Schaezlerpalais, Kathan-Haus oder die Hessing-Klinik: Auch Augsburg hat mehr oder weniger geheime Foto-Hotspots. Wir zeigen euch, wo Augsburger Influencer ihre Fotos machen.

Man liest es immer wieder: Der Pragser Wildsee in Italien, Hallstatt in Österreich oder die Trolltunga in Norwegen werden von Touristenmassen auf der Jagd nach dem besten Instagram-Schnappschuss überrollt. Influencer stehen dort teilweise Schlange für das perfekte Bild. Dabei muss man gar nicht ins Ausland reisen, um schöne Fotos für seinen Instagram-Feed aufzunehmen. Auch Augsburg hat wunderschöne fotogene Ecken, an denen man (noch) nicht Schlange stehen muss.

Weiße Torbögen im Garten des Schaezlerpalais

Ein langer Gang aus weißen Säulen hat sich auf Instagram zu einem der beliebtesten Motive aus Augsburg entwickelt. Zu finden ist der lange Gang im Garten des Schaezlerpalais' in der Maximilianstraße 46. Der Garten ist für jedermann zugänglich und bei Fotografen und Touristen sehr beliebt.

Rokokofestsaal im Schaezlerpalais

Nicht nur im Garten lädt das Schaezlerpalais zum Fotografieren ein. Im Inneren hat der Rokokofestsaal mit prunkvollen Wänden alles, was das perfekte Instagram-Foto braucht. Der Zutritt ist nur während der Öffnungszeiten von Dienstag bis Sonntag, von zehn bis 17 Uhr möglich.

Rote Backsteinwände im Schlachthofviertel

Auch wenn der Name überhaupt nicht "instagrammable" ist - im Schlachthof gelingen wunderschöne Fotos vor den einzigartigen Backsteinwänden. Zwischen der Kälberhalle und dem Restaurant N8Stallung entstand zum Beispiel dieses Foto:

Hessing-Klinik in Göggingen

Einen zweiten Gang aus Torbögen findet man im Park der Hessing-Klinik in Göggingen. Die sogenannte Wandelhalle mit ihren 27 Stichbogenarkaden und vier Pavillons stammt aus dem Jahr 1869. Zwischen den ockerfarbenen Säulen entstehen ebenfalls tolle Schnappschüsse.

Verstecktes Schloss: die Hessingburg

Gleich in der Umgebung liegt auch die Hessingburg: ein schlossartiges Gebäude, das früher als Gästehaus der einstigen Hessingschen Orthopädischen Heilanstalt diente. Wer also nicht bis nach Schloss Nymphenburg oder Neuschwanstein fahren möchte, findet hier eine kleine Alternative.

Fassadenmalerei des Kathan-Haus in der Augsburger Altstadt

Eines der wenigen erhaltenen Rokoko-Gebäude in Augsburg ist das Kathan-Haus in der Kapuzinergasse 10. Die Fassadenmalerei geht bereits auf das 18. Jahrhundert zurück. Die einzigartige Fassade ist sehr beliebt bei Augsburgs Instagram-Nutzern.

Parkhausdächer mit Blick auf Augsburgs Türme

Sind wir mal ehrlich: Abgesehen vom Sonnendeck scheitert es in Augsburg an coolen Dachterrassen. Als Foto-Hotspots müssen da die Dächer der Parkhäuser herhalten. Vom obersten Deck des Ernst-Reuter-Parkhaus hat man einen schönen Blick auf die Front des Augsburger Rathauses und den Perlachturm.

Aus der anderen Richtung kann man ebenfalls ein Foto von Augsburgs Türmen aufnehmen, vom dritten Parkdeck der City-Galerie aus. Hier hat man einen tollen Blick auf St. Ulrich und den Hotelturm.

Imposanter Bau des Kurhaus in Göggingen

Das Parktheater am Kurhaus in Göggingen wurde 1886 als Ergänzung zur Hessing'schen Ökonomie- und Heilanstalt erbaut. Dementsprechend ähnelt der Baustil der Hessingburg und der Wandelhalle im Park der Hessing-Klinik. Auch dieser imposante Bau ist bei Instagrammern als Foto-Hintergrund sehr beliebt.

Blütenpracht in Augsburgs Gärten

Wenn im Frühling die Kirschblüten und Magnolien blühen, gibt es für den echten Influencer drei Hotspots.

Botanischer Garten

Augsburger Hofgarten

Vor den Bürogebäuden im Alten Postweg 101

Hochablass am Lech

Dass der Hochablass fotogen ist, ist wohl jedem Augsburger bekannt. Gerade bei Sonnenuntergang entstehen vor der Stauwehr tolle Bilder. Die schönsten Fotos gelingen von der Lechseite in Hochzoll. Auch Parkmöglichkeiten gibt es in der direkten Umgebung, zum Beispiel am Kuhsee-Nord.

Weniger geheim, aber genauso schön: die Fuggerei

Wer einen Augsburg Reiseführer aufschlägt, findet sie auf jeden Fall: die Fuggerei. Auch wenn es sich hier nicht um einen geheimen Instagram-Foto-Spot handelt, werden die Fotos doch genauso schön, wie auch das Augsburger Weltreise-Paar, Marco Hansel und Sara Klüber, beweist:



Lieblingsplatz: die Maxstraße

Egal ob am Herkulesbrunnen, vor dem Schaezlerpalais oder einfach mitten auf der Maximilianstraße: Die bunten Häuser oder ein Blick auf St. Ulrich sind nach dem Rathaus wohl das beliebteste Motiv Augsburgs auf Instagram. Geheim ist an diesem Hotspot eigentlich nichts mehr, aber mit ein paar besonderen Aufnahmewinkeln kann ein außergewöhnliches Foto gelingen. (mm)

