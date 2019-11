18.11.2019

Das sind die Gewinner des Zukunftspreises

Die Stadt zeichnet sechs nachhaltige Projekte aus, die der Augsburg Natur und Umwelt helfen

Von Ines Mayr

Sechs Projekte für eine nachhaltige Stadtentwicklung sind am Freitagabend mit dem Augsburger Zukunftspreis ausgezeichnet worden. Neben Vereinen, Initiativen und Schulen hat auch ein besonders zukunftsweisendes Unternehmen die Auszeichnung erhalten. Vor über 300 Gästen haben Oberbürgermeister Kurt Gribl und Nachhaltigkeitsreferent Reiner Erben im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses die mit je 1000 Euro dotierten Preise übergeben.

Eine unabhängige Jury aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik kürte fünf Preisträger. Einen Sonderpreis vergab die Klasse 10c des vergangenen Schuljahres des Stetten-Instituts. Zum zweiten Mal wurde auch ein Sonderpreis für nachhaltige Wirtschaftsunternehmen verliehen. Die Gewinner:

für das BuchstabenTheater: Schauspielerin Karla Andrä und Jazzmusiker Josef Holzhauser wollen mit dem Buchstabentheater Kinder auf spielerische Weise für Wörter, Sprache und Poesie sensibilisieren. Dafür sind sie in den „Lese-inseln“ der Stadt und Stadtteilbüchereien auf Tour. Umwelt und Nachhaltigkeit spielen dabei eine wichtige Rolle: Ihr Kleinbus ist erdgasbetrieben, Plakate und Flyer werden klimaneutral gedruckt, die Lichtanlage ist besonders energieeffizient.

für kleine Schritte mit großer Wirkung: Seit 2016 ist die gesamte Schulfamilie in zahlreichen Projekten zum Thema Nachhaltigkeit aktiv. Allein 2018 waren es 47 Aktionen. Kinder werden dabei schon früh für ein nachhaltiges Leben sensibilisiert: von Müll und Recycling über Fairtrade und Ernährung bis hin zum Klimaschutz sind verschiedenste Aspekte von Nachhaltigkeit abgedeckt.

für das Stärken nachhaltigen Lebens in Augsburg: Der Verein inspiriert und informiert Menschen in Augsburg darüber, wie sie ein ökologisch, ökonomisch, sozial und kulturell nachhaltiges Leben führen können, zum Beispiel über sein Internetportal. Außerdem unterstützt der Lifeguide bereits nachhaltig agierende Menschen und Projekte.

der Stadt Augsburg für neue „Wanderwege“ für Tiere und Pflanzen im Stadtwald Augsburg: Bisher kaum gepflegte Trassen über unterirdischen Trinkwasserleitungen werden künftig so gepflegt, dass blütenreiche Verbindungen zwischen den artenreichen Lechheiden entstehen. Diese dienen Tieren und Pflanzen damit auch als Wanderwege.

für die Förderung der biologischen Vielfalt auf dem Firmengelände: 2017 hat das Unternehmen eine 1000 Quadratmeter große Fläche in einen Magerrasen- und Heidestandort umgewandelt. Dieser ist ein wertvoller Lebensraum und Rückzugsort für heimische Pflanzen-, Insekten- und Kleintierarten.

für die naturkonforme Gewässersanierung. Das Augsburger Umwelttechnologieunternehmen ist mit dem Projekt Gewässer2000 erfolgreich: Hier wird biophysikalisch behandeltes Quarzmehl in Gewässer eingebracht, die wegen hoher menschengemachter Nährstoffeinträge bedroht sind. Erhöhter Algenwuchs, Verschlammung und Keimbelastung schaden dort dem empfindlichen Ökosystem. Durch das Projekt vermehren sich Kleinstlebewesen und Mikroorganismen in den Gewässern und bauen die überschüssigen Nährstoffe ab. Das Gewässer erholt sich. Zuletzt wurde das Verfahren im Naturfreibad in Thannhausen erfolgreich eingesetzt.

Insgesamt 38 Projekte hatten sich in diesem Jahr beworben. „Der Zukunftspreis zeigt eindrücklich, dass Nachhaltigkeit in der Stadt Augsburg eine gemeinsame Sache ist“, sagte Oberbürgermeister Gribl. Über 500 Nachhaltigkeitsinitiativen und Projekte seien im Rahmen des Zukunftspreises bereits sichtbar gemacht worden, so Umweltreferent Erben.

