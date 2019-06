Das sind die besten Grillplätze in Augsburg

Plus Die kommenden sonnigen Tage sind perfekt zum Grillen. Auf unserer interaktiven Karte finden Sie alle öffentlichen Grillplätze in Augsburg.

Elf ausgewiesene Grillplätze gibt es im Augsburger Stadtgebiet. Sie sind auf den öffentlichen Grünflächen der Stadt durch Schilder ausgewiesen. Dort stehen auch Behälter, in denen man die Asche entsorgen kann. Hier finden Sie eine Übersicht der besten Grillplätze in der Region Augsburg.

Übersicht der Grillplätze: Hier darf in Augsburg gegrillt werden

Stadtgebiet Süd: Naherholungsgebiet am Bergheimer Baggersee an der Diebelbachstraße (Rasenfläche am nordöstlichen Uferbereich in der Nähe der Tischtennisplatten). Parkplatz auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Stadtgebiet Süd Jugendspielplatz an der Diebelbachstraße gegenüber des Bergheimer Baggersees (Rasenfläche bei Tischtennisplatten). Es gibt Parkmöglichkeiten.

Stadtgebiet West Grünanlage an der Ecke Äußere Uferstraße/ Dieselstraße (Fläche bei Rondell mit Sitzstufen innerhalb des eingezäunten Geländes). Eingeschränkte Parkmöglichkeit entlang der Äußeren Uferstraße.

Stadtgebiet Ost Grünanlage zwischen dem Willi-Willadt-Weg und dem Lech auf Höhe der Kleingärten bei TSV Firnhaberau (Wiesenfläche zwischen dem Lech und dem Rad-/Fuß-weg bei Flusskilometer 39).

Stadtgebiet Ost Grünanlage zwischen der Schillstraße und dem Lech auf Höhe der TSG Lechhausen (auf der Anhöhe westlich des Fußballplatzes) - eingeschränkte Parkmöglichkeit entlang der Schillstraße.

Stadtgebiet Ost Naherholungsgebiet am Autobahnsee an der Mühlhauser Straße (südliche Liegewiese bei ADAC-Gelände und östliche Liegewiese bei Parkplatz). Auch hier sind Parkplätze vorhanden.

Stadtgebiet Ost Grünanlage zwischen der Berliner Allee und dem Lech auf Höhe der Johannes-Haag-Straße bei der Lechhauser-Brücke (Wiesenfläche zwischen Grünanlagenweg und Lokalbahngleis).

Stadtgebiet Ost Grünanlage zwischen der Berliner Allee und dem Lech auf Höhe der Eichendorfstraße (baumbestandene Fläche auf dem Rodelhügel südlich des Bolzplatzes) - eingeschränkte Parkmöglichkeit entlang der Eichendorfstraße.

Stadtgebiet Siebentischanlagen Grünanlage im Siebentischpark (Wiese nordöstlich der Bezirkssportanlage Süd, nahe der Gaststätte „Parkhäusl“). Hier kann an der Stauffenbergstraße geparkt werden.

Stadtgebiet Ost Naherholungsgebiet am Kuhsee an der Oberländer Straße (Wiese am östlichen Uferbereich). Auch hier gibt es Parkplätze.

Stadtgebiet Süd Naherholungsgebiet am Ilsesee an der Lechstraße (Rasenfläche amsüdöstlichen Uferbereich) - mit Parkmöglichkeit.

Generell gilt: Wurst und Fleisch darf nur auf einem Grill gebrutzelt werden. Lagerfeuer sind verboten. (fla-/AZ)