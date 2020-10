vor 35 Min.

Das sind die kleinen Freuden der Augsburger in Corona-Zeiten

In Corona-Zeiten sind es oft die kleinen Freuden, aus denen die Menschen Kraft schöpfen.

Plus Die Nachrichten bringen jeden Tag steigende Corona-Fallzahlen, strengere Regeln schränken die Bürger ein. Wie man trotzdem guten Mutes bleibt.

Von Katrin Löwen

Vielen Augsburgern macht die Corona-Krise zu schaffen. Jeden Tag hören sie neue negative Nachrichten und fühlen sich durch verschärfte Regeln in ihren Freiheiten eingeschränkt. Trotzdem haben die meisten Augsburger Gründe, sich jeden Tag über etwas zu freuen – und wenn es auch nur Kleinigkeiten sind. Das zeigt unsere Umfrage.

Bei Laurenzio Filip zum Beispiel ist es die Fitness. Der 18-Jährige tut jeden Tag etwas für seine Gesundheit, sagt er. Besonders motiviert ihn dabei, dass er Freunde hat, die ihn immer ermutigen. "Sie sagen mir, dass sie an mich glauben", erzählt er.

Durch Sport schöpfen viele Menschen in Corona-Zeiten Kraft

Auch bei Sophie Erles ist es der Sport, der sie motiviert. Außerdem nutzt die 22-Jährige die Möglichkeiten, die sie noch hat. "Ich gehe einkaufen, Kaffee trinken und treffe mich, so wie es geht, mit Freunden", erzählt sie. "Ich versuche, so viel Normalität wie möglich aufrechtzuerhalten."

Augsburger nutzen die Möglichkeiten, die sie noch haben

Auch Josef Steingruber freut sich an den Dingen, die man trotz Corona-Regeln machen kann. "Ich treffe Freunde, mache Sport, gehe hinaus oder einkaufen", erzählt der Rentner. "Außerdem telefoniere ich viel mit meiner Familie, das freut mich immer."

Christina Gretz hat Corona als Chance genutzt. "Ich nutze die Zeit, die ich durch das Virus übrig habe, und mache Dinge, die ich schon immer machen wollte", erzählt die Augsburgerin. Sie habe zum Beispiel angefangen, Yoga zu lernen. "Das macht mir total Spaß und motiviert mich", erzählt die Augsburgerin.

Simon Schulz und Dominik Albert genießen trotz der Lage die Freiheiten, die sie noch haben und haben sich auf dem Rathausplatz zu einem Kaffee in der nachmittäglichen Sonne verabredet. „In Deutschland darf man wenigstens noch raus“, sagt der 36-jährige Dominik Albert. Er gehe gerne raus in die Natur. Fahrrad fahren mache ihn glücklich. Ähnlich geht es Simon Schulz. „Ich mache gerne Spaziergänge im Siebentischwald oder in den Westlichen Wäldern“, erzählt der 47-jährige.

