Das sind unsere Leserfotografen 2019

Ein Jahr lang veröffentlichte die Lokalredaktion Fotos, die unsere Leser in Augsburg aufgenommen hatten. Die Bilder von vier Männern wurden am häufigsten abgedruckt. Wie sie zu ihrem Hobby kamen.

Von Bernd Hohlen

Jeder hat heutzutage bei fast jeder Gelegenheit ein Handy dabei. Fotos sind schnell gemacht – von jedem Treffen mit Freunden, von schönen Spaziergängen, von unvergesslichen Urlaubsmomenten … Die Freude am Fotografieren teilen viele Menschen, die AZ-Lokalredaktion ließ ihre Leser ein Jahr lang daran teilhaben: Jeden Donnerstag veröffentlichten wir das Leserfoto der Woche, ausgewählt worden war es von unserem Fotografen Silvio Wyszengrad sowie weiteren Redakteuren. Die Leser, die im Lauf des Jahres am häufigsten gewannen, wollen wir heute vorstellen. Wir haben sie dafür auch gebeten, uns ein paar ihrer liebsten Aufnahmen zur Verfügung zu stellen.

1. Platz: Martin Küchelbacher

Mit acht Wochensiegen hat der in Meitingen lebende Martin Küchelbacher, 51, unseren Leserfotowettbewerb 2019 gewonnen. Seine Leidenschaft ist die Landschaftsfotografie und Augsburg ist normal nicht die Stadt, die er mit der Kamera erkundet. Aber der Leserfotowettbewerb war für ihn eine große Motivation, dieses Einjahresprojekt zu starten und der Landschaftsfotografie für eine gewisse Zeit einen Korb zu geben.

Dieser Verzicht hat sich gelohnt. Der gelernte Krankenpfleger, der im Augsburger Universitätsklinikum arbeitet, legte sich von seinem ersten selbst verdienten Geld eine Kamera zu. So entstehen Leidenschaften. In der analogen Phase der Fotografie besuchte er zwar Fotokurse, einschließlich Laborarbeit, aber richtig gepackt hat ihn erst die digitale Fotografie mit ihren Möglichkeiten der Bildbearbeitungen.

„Irgendwann habe ich gemerkt, die Kamera ist nicht das Entscheidende, sondern das, was ich durch die Kamera sehe“, sagt Küchelbacher. Damit grenzt er sich etwas ab vom allgemeinen Technikgeschehen der Branche. Die ausgewählten Fotos aus seinem Portfolio zeigen einen begeisterten Bildner für die Natur, aber auch sein gekonnter Umgang mit städtischen Landschaften entgeht dem Betrachter nicht. An seinen eingereichten Wettbewerbsfotos sieht man, dass da jemand bereit war, eine Stadt zu erkunden, und dieser Blick von außen ist ihm so gut gelungen, dass er den Wettbewerb gewonnen hat.

Als Preis neben dieser Seite darf Küchelbacher mit unserem Fotografen Ulrich Wagner in die Luft gehen: Er bekommt einen Rundflug im Ultraleichtflugzeug und kann die Region damit einmal von oben fotografieren.

2. Platz: Dr. Tobias Igloffstein

Irgendwann in frühen Lebensjahren kommt eine Kamera ins Spiel und verändert einen Teil des Lebens. Man wird Fotograf, ohne Fotograf zu sein. Tobias Igloffstein, 49, der als Jurist arbeitet, bekam die Kamera seiner Mutter geliehen und fotografierte damit als Schüler auf Klassenfahrten. So richtig in Schwung kam die Freude am selbst erstellten Bild aber erst, als sich neue Wege in der digitalen Fotografie auftaten. „Der Workflow wurde straffer, die fotografischen Ergebnisse waren schneller zu kontrollieren, da flammte die Begeisterung für die Arbeit mit der Kamera wieder auf“, sagt Igloffstein. Er hatte schon länger vor, eine Sammlung von Augsburg-Bildern zu erstellen, und nahm den AZ-Leserfotowettbewerb als Anlass, es in die Tat umzusetzen. Seine Bilder wirken geordnet, aufgeräumt, er nutzt die Reduktion als Bildgestaltung und die Farbe wird dann weggelassen, wenn das Foto danach verlangt. „Ja, das stimmt so. Ich verfüge über keinen großen fotografisch-theoretischen Überbau und ich versuche, Bilder nicht zu überladen“ sagt Igloffstein.





Mit dem Fahrrad bewegt er sich durch die Stadt, verändert manchmal seinen Arbeitsweg, um nach neuen Ecken und Winkeln Ausschau zu halten. Fahrräder tauchen in seinen Bildern durchaus auf. Auch seine Alltagssituationen sind so fotografiert, dass selbst der kurze Moment gestaltend erkennbar wird für den Betrachter, und dafür benötigt man Übung und Talent.

Den zweiten Platz „honoriert“ die Lokalredaktion mit einem Gutschein im Wert von 150 Euro für Foto Behrbohm in Augsburg.

3. Platz: Mario Bez

Mario Bez, 57, ist zwar Produktmanager für Servicesysteme, aber sein ganzes Berufsleben lang begleitet ihn die Begeisterung für die Fotografie. Seit es die digitale Fotografie mit ihren Gestaltungsmöglichkeiten gibt, fühlt er sich unabhängig von Entwicklungslaboren und kann selbst gestaltend in das Bildgeschehen eingreifen. Er hat so viel Übung, dass er sich auch nicht scheut, Menschen darzustellen und sie in Szene zu setzen. Etwas, wovor besonders Fotoamateure zurückschrecken. Manche Bez-Bilder geben dem Betrachter Rätsel auf. Mit ungewöhnlichen Aufnahmestandpunkten und optischen Verfremdungen erzielt er überraschende Effekte.

„Ich bin immer darauf aus, etwas Neues zu probieren und will nicht immer das Gleiche fotografieren. Für mich war dieser Fotowettbewerb ein richtiger Ansporn. Zu Anfang habe ich auf meinem Arbeitsweg zwischen Bärenkeller und Haunstetten Dinge fotografiert, die mir aufgefallen sind. Er fährt mit dem Fahrrad. „Auf dem Fahrrad habe ich Eindrücke, die ich mit dem Auto nicht habe“, sagt Bez. Wenn man jede Woche am Wettbewerb teilnimmt, muss man auch woanders nach Motiven schauen. Ich habe viele Ecken in Augsburg kennengelernt, an denen ich vorher nicht war.

3. Platz: Ulrich Steininger

Der 43-jährige Betriebswirt Ulrich Steiniger teilt sich den dritten Platz mit Mario Bez. Intensiv kümmert er sich um die Fotografie erst seit fünf Jahren. „Vorher war das Knipsen“, sagt er. Lange war er unzufrieden mit seinen Fotoergebnissen, dann begann er sich intensiver um Bildgestaltung und -bearbeitung zu kümmern. Sah sich um auf Fotoplattformen im Internet und schaute Foto-Tutorials an. Der Leserfotowettbewerb war für ihn auch deshalb interessant, weil er als gebürtiger Augsburger meinte, alles zu kennen in der Stadt. „Von mir aus wäre ich nie auf die Idee gekommen, Augsburg fotografisch zu erkunden.

Durch den Wettbewerb bekam er einen neuen Blick auf seine Geburtsstadt. „Man ist ja durch den Wettbewerb gezwungen, nicht nur 08/15-Fotos zu machen, und schaut deswegen anders auf die Dinge. Ich war erstaunt, welche Bildwirkungen man auch dort, wo man meint, sich auszukennen, erzielen kann. Durch andere Standpunkte, andere Perspektive und Ausschnitte. Das zu erfahren, macht Spaß.“ Er bezeichnet sich als intuitiven Fotografen und findet die Kameratechnik überbewertet. Bei seinen Bildern ist der Übergang zwischen spontanem Foto und bewusster Bildgestaltung noch auf charmante Weise erkennbar und kann für unvoreingenommene Betrachter Ansporn sein, selbst zur Kamera zu greifen.

Die dritten Preise werden mit dem Bildband „Über Land“ von Ulrich Wagner belohnt.

