Das stark gefährdete Augsburger Huhn feiert ein Comeback

Plus Die Geflügelrasse aus Augsburg gilt als stark gefährdet. Das könnte sich ändern. Züchter sehen einen Aufwärtstrend. Und auch der Zoo hält nun Hühner dieser Art.

Von Lina Quotschalla

Das Augsburger Huhn gilt als die einzige bayerische Hühnerrasse – und außerdem als stark gefährdet. Zuletzt war das Interesse an diesen Tieren bei Züchtern und Verbrauchern gering. Das könnte sich nun ändern. Die Corona-Pandemie hat die Nachfrage nach den Tieren steigen lassen.

Entstanden ist die Rasse „Augsburger Huhn“ im Jahr 1870, als der Haunstetter Julius Meyer die Hühnerrassen La Flèche und Lamotta kreuzte. Die neue Rasse war nicht nur kräftig, sondern sie hatte auch einen ungewöhnlichen Kronenkamm. Dieser fiel dem Züchter auf, da keine der beiden Ursprungsrassen dieses Merkmal besaß. Die Tiere sind entweder schwarzgefiedert mit einem grünen Schimmer oder blau-gesäumt, was den Farben einer Taube ähnlich sieht.

Zeitweise wurde die Verbreitung des Augsburger Huhns sogar verboten

Heute gilt das Augsburger Huhn als gefährdete Nutztierrasse. Doch warum? Da die Augsburger eine hohe Spalterbigkeit bei der Federfarbe und der Kammform aufweisen – das heißt, dass diese Merkmale nicht bei allen Tieren auftreten –, wurde der Rasse früher die Zuchttauglichkeit aberkannt und die Verbreitung teilweise verboten. Nochmals geringer wurde der Bestand nach dem Zweiten Weltkrieg, da in jener Zeit bei Geflügel nur reinrassige Arten erwünscht waren. „Zu guter Letzt kamen später noch die Hybridhühner aus Amerika“, sagt der Hobbyzüchter Anton Schneider aus Friedberg-Rederzhausen. Mit diesen leistungsstarken Konkurrenten konnte das Augsburger Huhn nicht mithalten. Der Bestand sank also weiter. So weit, dass die Tiere schon fast als ausgestorben galten.

Doch jetzt scheint es wieder bergauf zu gehen. Während der Corona-Pandemie stieg die Nachfrage nach Zuchteiern und den Hühnern an, sagt Schneider, der seit 1990 der Vorsitzende des „Sondervereins der Züchter des Augsburger Huhnes und der Zwerg-Augsburger“ ist, welcher neben ihm 54 Mitglieder zählt. „Da während der Corona-Pandemie die ganzen Kleintiermärkte ausfielen, sind viele Menschen von Hybridhühnern umgestiegen und zu mir gekommen“, sagt Schneider.





Der Zoo Augsburg hält jetzt ebenfalls die besonderen Hühner

Seit einigen Wochen hält auch der Augsburger Zoo Tiere dieser Art: Drei Hennen und drei Hähne. Sie stammen von Züchter Schneider und kamen im Rahmen eines bundesweiten Artenschutzprojektes in den Tiergarten. Sie sind noch zu jung, um Küken zu bekommen, sagt die Leiterin des Zoos, Barbara Jantschke. Da die Hühner auf unbegrenzte Zeit im Zoo bleiben werden, soll es in Zukunft Nachwuchs geben. Aktuell sind die Tiere im Stall der Zwergesel untergebracht, allerdings noch getrennt von den Eseln. „Die müssen sich erst aneinander gewöhnen“, sagt Jantschke.

Zusätzlich zum normalen Augsburger Huhn gibt es noch eine Zwergform, die sogenannten Zwerg-Augsburger. Auch sie besitzt den charakteristischen, roten Kronenkamm, erläutert Anton Schneider. Er sei im Jahr 1972 durch Zufall auf diese Hühnerrasse gestoßen, als er von einem Bekannten rund zwölf Zwerg-Augsburger geschenkt bekommen hatte. Erst später seien in seinem Tierbestand die normalen Augsburger Hühner hinzugekommen. Neben dem Verkauf stellt der Züchter aus Rederzhausen seine schönsten Tiere immer wieder bei Ausstellungen vor.

Wie viele Tiere er zur Zeit besitzt, kann er gar nicht genau sagen, so Schneider. Sie hätten einen großen Stall und dürften sich frei auf den Wiesen des Grundstücks bewegen. „Das Augsburger Huhn ist ein typisches Bauernhuhn. Es liebt die Freiheit, will Laufen und selber Futter suchen“, sagt der Züchter. Es ernähre sich von Legemehl, eingeweichtem Brot, Gras, Salat und von Früchten, die von den Bäumen auf die Wiesen fallen. Seine Hühner erhielten nur die vorgeschriebenen Impfungen: „Auf meinem Hof gibt es kein Antibiotikum“, sagt der 75-Jährige.

Tier aus Augsburg: Die Hennen gelten als pflegeleicht und wetterfest

Die Hennen legen etwa 180 weiße Eier im Jahr. Die Farbe lasse sich an den weißen Ohrenklappen der Tiere erkennen, so Schneider. Die Hühner beschreibt er als pflegeleicht und wetterfest. „Sie sind auch im Winter draußen. Das macht ihnen nichts aus“. Im Sommer nähmen die Tiere gerne Staubbäder, um Ungeziefer aus den Federn loszuwerden. Auch im Regen hielten sich die Hühner gerne auf.

Geschlachtet werden nur Hähne, weil Schneider diese nicht so gut losbekomme, wie er sagt. Das Fleisch sei nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Schneider geht davon aus, dass das einst totgeglaubte Augsburger Huhn wieder „im Kommen“ ist. Auch wenn es wohl nur einen bestimmten Kreis an Interessenten haben werde.

