vor 32 Min.

Das war der zweite Tag von Modular in Augsburg

Modularfestival 2018, Tag 2: Vielen Festival-Besuchern war die Lautstärke am Freitag zu leise. Egal: gefeiert wurde trotzdem zu Bands wie Afrob, Errdeka oder Trettmann.

Blumen zu Sonnenschein und Modular im Park: Kein Triumph, aber viel Vielfalt - und ein deutlich erkennbares Muster. Was sonst noch beim Jugend-Festival los war.

Von Wolfgang Schütz

Die erste Liebeserklärung gilt dem Wetter: perfekt an diesem Freitag nämlich. Tagsüber leicht bewölkt, also nie zu heiß - und die Blitze und der Wind abends näherten sich erst, als mit Trettmann auf der Turmbühne auch das letzte Mainact-Schäfchen schon im Trockenen war.

Für die an diesem Tag zwei an eben jener Stelle ohnehin verwöhnten HipHop-Kids war das wohl auch der Höhepunkt. Errdeka hatte zuvor als echter Local Hero zwar auch schon für fliegende Hände reichlich gesorgt, ein Generationenwechsel, dass der jetzt nach dem melodischen und unterhaltsamen alten Helden Afrob im Set stand.

Zudem hatte nochmal früher für die erste Party des Tages ja schon der Berliner Shake One mit guten Skills am Mirko gesorgt. Aber der bouncende Trap von Trettmann ist halt doch eher der heiße Scheiß grad. Liebeserklärung? Trotzdem keine. War gut, aber kein großer Reißer. Der fehlte an Tag zwei eher.

Jede Menge Quatsch beim Modular mit Roberto Bianco

Es gab nach einem seeeeehr entspannten Start dann zwar noch ordentlich Plaisierchen für quasi alle Tierchen, um mal welche rauszugreifen: eine Quatschparty mit Roberto Bianco und den Abbrunzatis schon um sechs, da war das Gelände dann auch schon gut gefüllt; wunderbar durchgeknallten Dance mit Client Liaison aus Melbourne samt einem hinreißenden INXS-Cover; und schließlich mal wieder Punk, der für Furore sorgt, mit den Milliarden aus Berlin samt Pogofreunden in den vorderen Reihen - alles auf der Parkbühne; und es gab auch kleinere Köstlichkeiten wie Ilgen-Nur auf der kleinen Zeltbühne, wohl der Indie-Höhepunkt des Tages. Aber so rundum durchschlagend, einer Liebeserklärung würdig?



Ah, ja, doch, eines natürlich. Nein, nicht mal wieder der Park, der zwar wirklich sehr fehlen wird, aber Zeit für Tränen ist noch ab Sonntag. Und nein, auch nicht der Sound - es war im Vergleich zum deutlich zu leisen Donnerstag halt eine okaye Kompromisslautstärke, aber mal so aus reiner Musikfreudesicht längst nicht druckvoll genug. Also wofür die Liebe?

Beim Modular-Festival sprießen überall die Blumen - im Park und auf Klamotten



50 Jahre nach Flower Power: für die Blumen! Auf Kleidern und Jumpsuits, Männerhemden und Taschen, Blusen und womöglich auch noch überall drunter prangen die Floralitäten. Nein, das ist nicht immer schön und betont nicht immer geschmackssicher, vor allem in verschiedenen kombinierten Blumenmustern führt es sogar zur akuten Erblindungsgefahren bei Umstehenden.

Aber! Ist doch ganz einfach: Blumen zu Sonnenschein und Modular im Park - das muss einfach Liebe sein! In diesem Sinne auch auf einen feinen Abschlusstage und Abschiedabend am Samstag. Seufz! Nein, Schluss jetzt, sonst kommen doch noch die Tränen... Heulatio präcox, oder so.

88 Bilder Modularfestival Augsburg 2018: Die besten Bilder von Tag 2 Bild: Michael Hochgemuth

