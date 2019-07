vor 43 Min.

Das wartet auf den neuen Vizepräsidenten

Wahl an der Uni

In den Reihen der Vizepräsidenten an der Uni Augsburg gibt es ein neues Gesicht: Mathematik-Professor Malte A. Peter. Er tritt im Oktober die Nachfolge des Informatikers Wolfgang Reif an. Auf beide warten neue Herausforderungen.

Reif hatte nach vier Amtsperioden als Vizepräsident auf eine weitere Kandidatur verzichtet. In seiner Zeit als Vizepräsident hatte der Professor das Ressort „Technologie und Innovation“ verantwortet. Nun will er sich neuen Dingen widmen: „Zum einen würde ich den Blick gerne etwas weiten und internationale Aufgaben in der Wissenschaftscommunity übernehmen. Zum anderen zieht es mich als Informatiker magisch in den ,Strudel‘ der Digitalen Transformation.“

Peter soll Reifs erfolgreiche Arbeit im Leitungsgremium fortsetzen, aber auch neue Impulse setzen. Peters Zuständigkeiten werden im Bereich „Innovation, Transfer und Allianzen“ liegen. Der Professor für Angewandte Analysis am Institut für Mathematik bringt viel internationale Erfahrung mit. Er hat unter anderem in Kanada und Neuseeland studiert. Längere Forschungsaufenthalte führten den Mathematiker in die USA, nach Großbritannien an die Universitäten Oxford und Cambridge sowie nach Australien.

Bei der Vizepräsidentenwahl wurden zwei weitere Professoren in ihrem Amt bestätigt: Werner Schneider und Peter Welzel. Volkswirtschaftler Welzl übernimmt das Aufgabengebiet „Personalentwicklung und Finanzen“, Soziologe Schneider wird weiterhin für das Ressort „Lehre und Studium“ verantwortlich zeichnen. (eva)

