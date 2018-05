vor 40 Min.

Daumen drücken für Michael Rauscher am Samstag

Michael Rauscher kann am Samstag "Deutschlands nächster Superstar" werden. So weit hat es noch kein Augsburger geschafft. Was aus anderen Kandidaten wurde.

Von Tanja Ferrari und Ina Kresse

Vielleicht wird er der neue „Superstar“: Wenn Michael Rauscher am Samstag im Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ singen wird, werden nicht nur seine Familie, sondern auch seine vielen Fans mitfiebern. Der charmante 20-jährige Fliesenleger kommt besonders bei Frauen gut an. Wie er uns verrät, erhalte er viel weibliche Fanpost. Rauscher hat sich schon jetzt einen gewissen Namen gemacht. Aber was wurde aus den Augsburger Kandidaten, die in den vergangenen Jahren ihr Glück bei Castingshows versucht haben?

Die Familie von Michael Rauscher steht vollkommen hinter dem 20-jährigen Fliesenleger. Sie alle wollen "ihren Michi" bei DSDS gewinnen sehen. Video: Ina Kresse

Lucia Dragone war auf der Suche nach einem Abenteuer, als sie sich 2017 für die aktuelle Staffel von „DSDS“ bewarb. „Ich hatte mein Abi frisch in der Tasche und wollte etwas erleben“, sagt die 21-jährige Augsburgerin. Ihre Erwartungen an die Castingshow seien nicht besonders hoch gewesen. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich in das Konzept der Show passe.“ Trotz des Trash-Rufs, habe ihr das Format Türen geöffnet, sagt sie im Nachhinein. Die Show habe viele Vorteile mit sich gebracht. „Man wächst über seine Grenzen hinaus, wird selbständiger und selbstbewusster.“

Ex-DSDS-Teilnehmerin Lucia Dragone singt weiterhin

Lucia Dragone habe erst bei „DSDS“ realisiert, wie wichtig ihr die Musik sei und wie gerne sie vor Publikum auftrete. Längst ist die Musik für die Frau mit den langen dunklen Haaren nicht mehr nur ein Hobby. Die gelernte Fremdsprachenkorrespondentin versucht, ihre Leidenschaft für die Musik zum Beruf zu machen. Auf dem richtigen Weg ist sie bereits, denn in diesem Jahr darf die Sängerin für Italien beim „New Wave Contest“ im Halbfinale in Moskau antreten. Dort wird sie vor knapp 30.000 Zuschauern ihre aktuelle Single vorstellen.

Fremdsprachenkorrespondentin und Sängerin Lucia Dragone. Bild: Pedro José Mora Gallegos

Es gibt kaum ein Format im Privatfernsehen, in dem die Entertainment-Wundertüte Andre Schimmel noch nicht zu sehen war. Neben „Newtopia“ und der Schweizer Ausgabe der „Bachelorette“, hatte es den 30-jährigen Augsburger auch zu „DSDS“ verschlagen. Schimmel weiß, dass er selbst nicht zu den größten Sängern gehört. Das ist aber kein Problem, findet der Schwabe. „Um einen Hit zu landen, reicht eine tolle Stimme allein nicht aus - man braucht das Gesamtpaket“, findet er.

Die große Musikkarriere blieb allerdings fürs Erste aus. Dafür wurde Schimmel durch „DSDS“ von der deutschen Stripper-Truppe „Sixx Paxx“ entdeckt und unter Vertrag genommen. Nach seinem Arrangement auf Mallorca am Ballermann ging es für den Entertainer im Herbst 2017 direkt weiter zur interaktiven Dating-Show „Love Island“. Trotz vieler andere Projekte möchte Schimmel seine Musikkarriere nicht an den Nagel hängen. „Mein Wunsch ist es noch immer Musiker zu werden und ganz an die Spitze zu kommen.“ Auch 2018 wird es viel Wirbel um seine Person geben, kündigt er vollmundig an. „Mein neustes Projekt wird mal wieder ganz Augsburg in Aufruhr versetzen.“

Ein Leben ohne Musik - unvorstellbar für Matthias Zanquila. Der aus Augsburg stammende Sänger hatte es 2015 bei der Castingshow „The Voice of Germany“ unter die besten 12 Stimmen in seiner Staffel geschafft. „Auch wenn es schon fast drei Jahre zurück liegt: Die Zeit bei ’The Voice’ hat mich als Künstler sehr voran gebracht“, sagt der 21-Jährige. Und das, obwohl seine Teilnahme an der Show eher einem Zufall zu verdanken war.

DSDS-Finale: Das singt Michael Rauscher am Samstag

Weil er an der Sporthochschule in Köln studiert, hatte er sich spontan entschieden dort zur Castingshow zu gehen. Schon in seiner Kindheit gab es für Zanquila keinen Tag, an dem er nicht gesungen hat. Deshalb ist ihm auch in den vergangenen drei Jahren der Spaß an der Musik nicht verloren gegangen. Heute sei er beinahe jede Woche zusammen mit seinem Bruder im Musikstudio. „Für 2018 haben wir uns vorgenommen, jede Woche einen neuen Song mit Video zu veröffentlichen.“ Zusätzlich plant er zum Ende des Jahres auch die ersten Konzerte, sagt er.

Für Michael Rauscher kann an diesem Samstag mit einem möglichen Sieg bei „DSDS“ ein ganz großer Traum in Erfüllung gehen. Der singende Fliesenleger verrät, mit welchen beiden Titeln er die Zuschauer überzeugen will: „Blame it on me“ von George Ezra und mit einem eigens für ihn geschrieben Siegertitel. „Der Song heißt ‘So wie wir war'n’ und geht musikalisch genau in meine Richtung. Außerdem passt der Text perfekt auf mich. Denn egal was passiert, ich ändere mich nicht.“ Obwohl, eine Änderung habe er schon an sich festgestellt. „Ich bin selbstbewusster geworden. Aber ich bleibe der Michi, der ich bin.“

So hört es sich an, wenn Michael Rauscher bei der Arbeit singt. Musik gehört zu seinem Leben. Video: Ina Kresse

