06:00 Uhr

Auch nach einem Jahr Schwarz-Grün sind die Rollen in Augsburg nicht klar verteilt

Plus Die ersten zwölf Monate des neuen Augsburger Stadtrats waren von Corona geprägt. Das hat das politische Geschäft ausgebremst. Jetzt stehen brisante Entscheidungen an.

Von Stefan Krog

Als sich die Fraktionen von CSU und Grünen im Februar via Internet einmal zu einem geselligen Austausch zusammenschalteten und dies - aus welchen Gründen auch immer - im Nachhinein via Facebook in wortgleichen Beiträgen kundtaten, ließ die Häme nicht lange auf sich warten. Angesichts der beim Internet-Plausch ausgemachten "ungeahnten Gemeinsamkeiten" frage man sich, ob sich die CSU demnächst an Bäumen festketten werde und die Grünen Kaufprämien für Verbrennungsmotoren fordern werden, ätzte die Satirepartei Die Partei.

