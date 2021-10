Beim Bahnausbau zwischen Augsburg und Ulm läuft die Zeit davon

Plus Der Neubau der Bahnstrecke nach Ulm ist für Augsburg immens wichtig. Doch es gibt Hindernisse, denn der Bau wird mit massiven Eingriffen verbunden sein - egal, wo die Trasse verläuft.

Es ist ein Milliardenprojekt. Das wichtigste Verkehrsprojekt in der Region nach dem sechsspurigen Ausbau der A8. Jetzt wird es konkret - und jetzt zeigt sich auch, wo die Knackpunkte liegen werden. Die Bahn ist mit ihren Planungen für die neue Bahnstrecke zwischen Augsburg und Ulm ein ganzes Stück vorangekommen. Noch immer gibt es zwar mehrere Varianten, wo die Strecke verlaufen könnte. Aber diese sind nun so genau geplant, dass man ziemlich exakt sehen kann, wo die Trassen liegen könnten. Für Augsburg eine gute Nachricht: Ein möglicher Mega-Tunnel durch das Stadtgebiet, der bislang zumindest auf dem Papier noch eine Option war, ist vom Tisch. Die schlechte Nachricht: Es gibt noch einige Hindernisse, die aus dem Weg zu räumen sind. Dabei ist die Strecke für Augsburg immens wichtig. Von ihr hängt ab, dass die Stadt auch künftig gut an den Fernverkehr angeschlossen ist. Und die Zeit läuft langsam davon.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen