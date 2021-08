Debatte

Der Unesco-Welterbetitel für Augsburg dümpelt weiter vor sich hin

Plus Vor zwei Jahren bekam Augsburg den Unesco-Titel verliehen, doch mit Leben erfüllt hat sie ihn seither kaum. Bald sollen Hinweistafeln kommen, doch das ist zu wenig.

Von Nicole Prestle

Die Euphorie vor zwei Jahren war groß: Damals bekam Augsburg für sein historisches Wassermanagement-System den Unesco-Welterbetitel. Doch aus den vollmundigen Ankündigungen der Stadt, den Titel mit Leben füllen zu wollen, ist bislang nichts geworden. Wenig fließt, vieles dümpelt. Teils liegt das an Corona, teils wohl auch am Geld, doch man wird das Gefühl nicht los, dass es auch an Kreativität fehlt, das Thema voranzubringen. Und dann ist da noch ein anderes, großes Problem: Der Großteil der Augsburger Welterbe-Denkmäler ist für Besucherinnen und Besucher nicht zugänglich, obwohl die Unesco das eigentlich zur Auflage macht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

