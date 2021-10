Die Augsburger müssen die Zukunft der Maximilianstraße mitbestimmen dürfen

Plus Die Umgestaltung des prächtigen Straßenzugs ist seit Jahrzehnten Thema, doch sie scheiterte ein ums andere Mal. Die neue Stadtregierung muss sich am Erfolg messen lassen.

Viele Augsburger Oberbürgermeister haben schon versucht, die Maximilianstraße mit ihren Problemen in den Griff zu bekommen. Man errichtete Absperrungen, die als "Stöpsel" in die Geschichte eingingen und die nächtliche Autocorsos unterbinden sollten. Man erließ ein Döner-Verbot, in dessen Zug ab 1 Uhr nachts keine Speisen und Getränke mehr nach draußen verkauft werden durften. Geholfen hat das alles nichts - die Ansprüche von Feierwilligen und Anwohnenden klaffen zu weit auseinander, als dass sie mit solch einfachen Maßnahmen in Einklang gebracht werden könnten. Die schwarz-grüne Regierungskoalition unter Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) will die Sache nun umfassender angehen und auf der Maxstraße gleich noch die notwendige Verkehrswende mit einläuten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

