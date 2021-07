Gewalt und Respektlosigkeit: Die Augsburger Krawallnacht muss ein Weckruf sein

Plus Die Krawallnacht in Augsburg hat viele Ursachen. Doch sie zeigt: Es gibt Integrations- und Bildungsverlierer, denen der Wertekompass, der die Gesellschaft zusammenhält, fehlt.

Zwei Wochen liegt die Krawallnacht in der Augsburger Innenstadt jetzt zurück. Wer an diesem Wochenende abends durch die Stadt geht, der wird die Folgen noch immer spüren. Vor allem in der Maximilianstraße, rund um den Herkulesbrunnen, wo die Auseinandersetzung zwischen jungen Nachtschwärmern und der Polizei begann. Der Bereich um den Welterbe-Brunnen wird jetzt an den Wochenenden abends abgesperrt. Nur eine begrenzte Zahl an Personen darf sich dort aufhalten. In der Prachtmeile kontrollieren Sicherheitsleute, es gibt Absperrgitter und Betonpoller, die sonst am Plärrer oder am Christkindlesmarkt einen Anschlag mit einem Fahrzeug verhindern sollen. Wer verstehen will, was da vor zwei Wochen passiert ist, muss auch in die Welt der sozialen Medien abtauchen, wo Videoschnipsel von dem Polizeieinsatz kommentiert werden mit Sätzen wie " Augsburg lebt" oder "Augsburg eskaliert".

