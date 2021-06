Debatte

Maxstraßen-Krawalle: Für eine Lösung braucht es mutige Entscheidungen

Die Maximilianstraße war nicht immer so breit wie heute. Einst standen mitten auf dem Straßenzug wichtige Gebäude.

Plus Das Ballermann-Partyvolk ist nicht das einzige Problem der Augsburger Maxstraße. Sie hat auch an Anziehungskraft verloren. Ein Neubau an exponierter Stelle könnte helfen.

Von Nicole Prestle

Die Maximilianstraße, sie muss einst ein ziemlich quirliger Straßenzug gewesen sein. Vielleicht muss man sie sich – wenn man denn den Vergleich zu heute ziehen möchte – wie eine Art Freiluft-Einkaufscenter mit Plätzen und Geschäften vorstellen: erst der Brotmarkt, dann der Holzmarkt, dann der Weinmarkt, mittendrin das Tanzhaus mit diversen Händlern und überall Menschen, die unterwegs waren, um einzukaufen, zu flanieren und hie und da friedlich ein Schwätzchen zu halten. Genau so wünschte man sich die Maximilianstraße auch heute, doch leider entspricht sie diesem Bild wahrscheinlich zu keiner Tageszeit.

