Römermuseum: Es fehlt der politische Wille in Augsburg

Plus Augsburg will als bedeutende Römerstadt von sich Reden machen. Doch selbst die aktuellen Sensationsfunde landen im Depot, weil die Pläne für ein neues Museum nicht vorankommen. Ein Dilemma.

Von Eva Maria Knab

Es wäre eine Lachnummer, wenn es nicht zum Weinen wäre: Augsburg hat diese Woche weit über die Stadtgrenzen hinaus mit einem sensationellen Römerfund auf sich aufmerksam gemacht. Öffentlich ausgestellt werden können die Zeugnisse der über 2000-jährigen Stadtgeschichte nicht. Im Gegenteil. Was bei den Ausgrabungen in Oberhausen zu Tage trat, wird jetzt ganz schnell wieder im Keller des Zentraldepots der Stadtarchäologie verschwinden. Dort schlummern auch noch viele andere Römerschätze, die in den vergangenen Jahren gehoben wurden. Weggeschlossen nur deshalb, weil es wechselnde Stadtregierungen seit vielen Jahren nicht schaffen, ein zeitgemäßes Römisches Museum einzurichten. Angeblich liegt es nur am fehlenden Geld. Aber liegt es wirklich nur daran?

