Tempo 30 und autofreie Maxstraße: Hier müssen Konzepte her

Als vor so 40 oder 50 Jahren die Annastraße usw. zur Fußgängerzone wurden haben alle geheult: Alle Geschäfte gehen Pleite ohne Autos geht nichts mehr in der Innenstadt. Und was kam? Die Fußgängerzone wurde zur Einkaufsstraße mit exorbitanten Mieten. Also mal schauen ob die Maxstraße auch aufgewertet werden kann. Diese Angeber mit den extralauten Prolokisten braucht eh niemand in der Stadt. Für die Anwohner und Lieferanten ein Zufahrtsrecht ohne Zeitlimit und gut is.

