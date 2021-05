Debatte

06:00 Uhr

Tempo 30 und autofreie Maxstraße: Hinter der Idee müssen Konzepte stehen

Plus Mehr Tempo 30 oder eine autofreie Maximilianstraße sind Vorhaben, über die vor fünf Jahren in Augsburg nicht ernsthaft diskutiert worden wäre. Doch gerade in der Corona-Zeit bedeutet das einen Spagat.

Von Stefan Krog

Kaum hatte die Stadt ihre Idee präsentiert, Pferseer Straße, Wertachstraße, Oberer Graben Bgm.-Aurnhammer-Straße mit Tempo-30-Schildern zu versehen, gab es zwei Reaktionen seitens der Bürger: Die einen fürchten eine Zurückdrängung des Autoverkehrs, von anderer Seite (häufig von Anwohnern) kommt eine Wunschliste nach weiteren Tempo-30-Straßen. Wünschenswert jedoch ist Letzteres. Denn die Schlussfolgerung, dass Tempo 30 wegen des Lärmschutzes Autofahrer systematisch an den Rand dränge, ist kaum nachvollziehbar.

Themen folgen