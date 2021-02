06:30 Uhr

Debatte um FOS: Augsburg will bei Baukosten künftig realistischer sein

Plus FOS, Theater, Bahnhof: Steigende Baupreise warfen in Augsburg in den vergangenen Jahren häufig die Kostenplanung durcheinander. Das soll sich in Zukunft ändern.

Von Stefan Krog

Baureferent Gerd Merkle ( CSU) hat künftig für alle größeren städtischen Bauprojekte, die in den Stadtrat kommen, das Aufzeigen der gesamten voraussichtlichen Baukosten inklusive der Baupreissteigerungen bis zur Fertigstellung angekündigt. Anlass ist die Debatte über Sanierung oder Neubau des Schulzentrums am Alten Postweg (FOS/BOS/RWS). Wie berichtet stehen für die Sanierung des maroden 70er-Jahre-Baus statt der 2018 geschätzten 88 Millionen nun nach der vertieften Planung zwischen 124 und 139 Millionen Euro im Raum. Neben Umplanungen sind dafür auch die Baupreissteigerungen der vergangenen zwei Jahre und die prognostizierten Baupreissteigerungen bis zur Fertigstellung 2026 verantwortlich.

In der Vergangenheit wurden Kosten in Augsburg bewusst runtergerechnet

"In den 90er-Jahren hat man Schulsanierungen so lange heruntergerechnet, bis sie beschlussfähig waren, und hinterher hat man sich aufgeregt, warum das Hochbauamt die Kosten nicht halten konnte", so Merkle. Das Thema Baupreissteigerungen frühzeitig darzulegen, sei seine Lehre aus der Kostendiskussion ums Staatstheater. Diese Ehrlichkeit sei bei Projekten von Anfang an nötig. Künftig werde man die prognostizierten Kostenkorridore klar darlegen.

In der Vergangenheit, etwa beim Theater, hatte die Bauverwaltung häufig argumentiert, dass Kostensteigerungen nicht zu prognostizieren seien. Nachdem die Preise von Baufirmen in den vergangenen Jahren teils um fünf Prozent stiegen, muss für viele Projekte mehr Geld im Haushalt locker gemacht werden als zunächst geplant.

Wie berichtet wollen Sozialfraktion und Bürgerliche Mitte beim Schulkomplex einen Neubau geprüft haben. Es gebe bei jeder Sanierung von Altbauten Unsicherheiten, so die Argumentation am Donnerstag im Bauausschuss des Stadtrats. Die Stadt verwies auf einen zehnprozentigen Kostenpuffer, den man eingeplant habe. Die Sanierung sei nach wie vor die günstigere Alternative, so Merkle. Wie bereits im Bildungsausschuss am Anfang der Woche votierte die Ausschussmehrheit gegen die Stimmen von Sozialfraktion und Bürgerlichen für die Sanierung.

