Decathlon: Es spricht kaum etwas gegen eine Ansiedlung

Die Sportfachmarkt-Kette unternimmt einen zweiten Versuch, sich in Augsburg niederzulassen. Warum es sinnvoll wäre, dem Ansinnen zuzustimmen.

Nun ist sie also wieder da, die Diskussion um eine mögliche Ansiedlung des Sportdiscounters Decathlon in Augsburg. Doch offenbar wird sie unter anderen Vorzeichen geführt als noch vor vier Jahren: Im Bauausschuss des Stadtrats signalisierten die Kommunalpolitiker diesmal größtenteils Zustimmung. Gut möglich also, dass Decathlon im zweiten Anlauf nicht mehr gegen so großen Widerstand kämpfen muss.

Tatsächlich wäre ein Nein zur Ansiedlung auch schwer nachvollziehbar: Erstens hält das Einzelhandelsgutachten der Stadt einen Sportfachmarkt an geeigneter Stelle – und die Meraner Straße zählt dazu – für machbar. Zweitens würde ein solches Geschäft in Lechhausen wohl kaum dazu führen, dass die Passantenfrequenz in der Innenstadt sinkt: Dort gibt es fast keine Läden mehr, die ein breit gefächertes Angebot an Sportgeräten und -artikeln bieten.

Die Stadt wird außerdem eines ins Kalkül ziehen müssen: Verhindert sie die Ansiedlung von Decathlon in Augsburg, wird sich das französische Unternehmen anderswo im Wirtschaftsraum umsehen. Naiv, wer glaubt, Augsburgs Nachbarkommunen würden sich diese Chance aus Rücksicht auf die Augsburger Einzelhändler entgehen lassen.

Nicht zuletzt werden sich die Kommunalpolitiker auch fragen müssen, was sich die Bürger im Wirtschaftsraum wünschen. Vielen von ihnen leuchtete schon vor vier Jahren nicht ein, warum die Stadt einer so beliebten Kette wie Decathlon in Augsburg eine Absage erteilte. Denn für die Kunden wäre der Sportfachmarkt vor allem eines: eine gelungene Bereicherung des Angebots.

Lesen Sie dazu auch den Artikel: Neuer Anlauf für Decathlon-Sportmarkt

Themen folgen