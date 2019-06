05.06.2019

Degree Clothing eröffnet Laden in Stuttgart

Wolfgang Schimpfle (li.) und Fabian Frei (li.) in ihrem Laden.

Das Augsburger Öko-Label Degree wächst weiter. Nun eröffnen die Gründer einen Laden in Stuttgart. Es soll nicht die einzige Expansion außerhalb Augsburgs bleiben.

Fair gehandelte Mode ist kein Nischengeschäft mehr, sagen die beiden Augsburger Fabian Frei und Wolfgang Schimpfle. Sie haben die Modemarke Degree Clothing gegründet und erfolgreich weiter entwickelt.

An über 100 Einzelhändler und Online-Plattformen liefern sie bereits ihre faire Mode, betreiben einen eigenen Webshop, einen Laden in der Augsburger Innenstadt und haben nur wenige Meter weiter in der Ludwigstraße das weltweit erste faire Modeoutlet Suslet eröffnet.

Degree zieht ins Gerber Kaufhaus in Stuttgart

Nun expandiert Degree und eröffnet ein Ladengeschäft im Gerber Kaufhaus in der Stuttgarter Innenstadt. Dazu sind weitere Geschäfte im norddeutschen Raum geplant, berichtet Fabian Frei. „Wir wollen mit unserer Mode erst Deutschland und dann ganz Europa neu einkleiden“, gibt Mitgründer Wolfgang Schimpfle die weitere Marschrichtung vor. (AZ)

