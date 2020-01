Den Jugendlichen mehr vertrauen schenken

Wo immer die Stadt ein Projekt plant, sind auch Nachbarn betroffen. Wenn es um Kinder und Jugendliche geht, müssen Anwohner auch einmal etwas ertragen können.

Wann immer die Stadt ein Projekt plant, gibt es auch Nachbarn, die ihre Bedenken äußern. Das war noch bei jeder Flüchtlingsunterkunft so, das ist oft so bei Kindergärten und jetzt wieder beim neuen Jugendtreff Südstern. Dass die Menschen Ängste haben und diese äußern, ist normal. Und die Stadt tut gut daran, zuzuhören und, wo nötig, Maßnahmen zum Schutz der Anwohnerinteressen zu ergreifen.

Allerdings – ganz ohne Konflikte geht es in einer Gesellschaft nicht ab, und manches muss man aushalten können. Zum Beispiel, dass man Kinder und Jugendliche hört und sieht.Wer in einer Großstadt lebt, hat keine Garantie, dass nicht in seiner Nähe eine Einrichtung entsteht, mit der er nicht einverstanden ist. Wenn die Verwaltung auf jedes Einzelinteresse Rücksicht nähme, würde das völligen Stillstand bedeuten.

Projekte wie die Jugendzentren des Stadtjugendrings tragen ja gerade dazu bei, dass die jungen Leute Sozialkompetenz erwerben dürfen – und weil sie dabei von Pädagogen betreut werden, sind in aller Regel keine Auswüchse zu befürchten. Vielmehr sollte man den Jugendlichen etwas Vertrauen schenken und das Projekt offen aufnehmen. Die bei der Infoveranstaltung anwesenden jungen Leute haben gezeigt, dass sie gerne gut mit den künftigen Nachbarn auskommen wollen.

