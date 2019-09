vor 21 Min.

Den Spätsommer genießen – mit und ohne Hund

Am Wochenende durften im Familienbad die Vierbeiner planschen. Und es zog viele Augsburger nach draußen

Von wegen Hundewetter: Viel besser hätten die Bedingungen für die Vierbeiner gar nicht sein können, die sich am Wochenende beim fünften Augsburger Hundebadetag im Familienbad am Plärrer tummelten. Bei „Bellos Batschlach“ – der augsburgerischen Bezeichnung für Pfütze – durften Hunde das tun, was sonst für sie streng verboten ist: In allen Becken planschen und toben. Mit Temperaturen von um die 25 Grad gab es am Sonntag sogar noch mal echtes Badewetter.

Die Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes, die den Badetag für Hunde organisierte, nutzte die Veranstaltung auch, um ihre Arbeit vorzustellen. Es gab mehrere Vorführungen, unter anderem mit den ausgebildeten Wasserrettungshunden der Wasserwacht. Außerdem gab es eine Meisterschaft im Hundeweitsprung. Bewertet wurde, welches Tier den größten Sprung ins Wasserbecken schaffte.

Auch die Augsburger ohne Hund zog es am Wochenende nach draußen. In der Innenstadt war viel los. Man ließ sich Essen und Trinken im Freien vor den Lokalen schmecken. In der kommenden Woche kühlt es erst einmal ab. Den Prognosen zufolge sind Mitte der Woche nur noch maximal 15 oder 16 Grad drin. Es bleibt aber weitgehend sonnig. Mit einer Jacke kann man da immer noch draußen sitzen. Und vielleicht gibt es ja zum kommenden Wochenende einen Sommer-Nachschlag. Die Wettermodelle sagen noch einmal über 20, vielleicht sogar an die 30 Grad voraus. Doch wollen wir das jetzt überhaupt noch? (jöh)

