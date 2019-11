25.11.2019

Der Augsburger Christkindlesmarkt ist eröffnet!

Der Augsburger Christkindlesmarkt 2019 wurde am Montagabend eröffnet. Ein besonderer Höhepunkt war dabei der Auftritt des Opernsängers Stefan Sevenich.

Es ist für viele Augsburger ein Pflichttermin: Tausende Besucher warteten am Montagabend auf dem Christkindlesmarkt darauf, dass die Lichter am Christbaum und an den Ständen angingen. Die Zeremonie begann um 18 Uhr.

Augsburger Christkindlesmarkt 2019: Eröffnung mit Stefan Sevenich

Neben traditionellen Höhepunkten wie dem Engelesspiel trat dieses Mal sogar ein Opernsänger auf: Bassbariton Stefan Sevenich, der mehr als zehn Jahre in Augsburg gelebt hat, sang auf der Bühne vor dem Rathaus. Schließlich schaltete Oberbürgermeister Kurt Gribl zusammen mit dem Christkind die Lichter an – was die Besucher erfreute.

Das war sie, die offizielle Eröffnung. Der Markt hat bis Heiligabend geöffnet.

Weihnachtsmärkte in der Region auf einen Blick

In der Region gibt es noch viele weitere Weihnachtsmärkte. Hier bieten wir einen Überblick mit Karte: zur Weihnachtsmarkt-Übersicht. (jaka)

