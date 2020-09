16.09.2020

Der Augsburger Firmenlauf startet trotz Corona mit 7000 Sportlern

Plus Der neunte Firmenlauf in Augsburg fand unter ganz anderen Bedingungen statt. Jedes Team lief für sich und mit Hilfe einer App. Wie der Start am Mittwochabend ablief.

Von Lina Quotschalla

Der Augsburger Firmenlauf findet dieses Jahr zum neunten Mal statt – trotz Corona. Von den anfänglich angemeldeten 12.000 Teilnehmern starteten am Mittwochabend immerhin rund 7000. Aber nicht alle gleichzeitig auf einer Strecke, wie sonst. Dieses Jahr nur in einzelnen Teams und mit Hilfe einer der App namens viRACE. Wie lief der Start ab? Wir haben ein Team begleitet.

Einen Massenstart wie in den vergangenen jahren gab es dieses Jahr beim Firmenlauf nicht – wegen Corona. Bild: Silvio Wyszengrad (Archivfoto)

Die Idee ist laut der Organisatorin Katja Mayer schon vor mehreren Monaten entstanden. „Wir haben seit Beginn der Pandemie beobachtet, was andere Veranstalter machen, haben aber festgestellt, dass es keine optimalen Konzepte gibt“, sagt die Ex-Spitzentriathletin. Dann sei sie auf eine Schweizer Firma gestoßen, die eine App für Läufer anbietet. Zusammen mit dem Unternehmen habe man die App dann für den Firmenlauf umgestaltet. Katja Mayer meint außerdem, dass das Modell mit der App als zusätzliches Angebot zum normalen Firmenlauf durchaus zukunftstauglich wäre.

Was die Läufer der Praxis beim DAV-Kletterzentrum sagen

Das vierköpfige Laufteam von der Physiotherapiepraxis im DAV-Kletterzentrum ist dieses Jahr zum ersten Mal mit dabei. Praxisleiterin Annika Karl und ihre Kollegen Sabrina Zimmermann, Andreas Leitenmeier und Silvana Pizzolato laufen am Mittwochabend im Siebentischwald. „Wir machen das Beste draus“, sagt Teamcaptain Annika Karl. Auch wenn sie das Großereignis vermisst. Sabrina Zimmermann und Silvana Pizzolato fügen allerdings noch hinzu, dass sie finden, dieses Jahr bestehe eine bessere Gemeinschaft im Team, da man gemeinsam als Gruppe und nicht einzeln in einem Pulk von vielen Leuten laufe.

Firmenlauf 2020: Auch in kleinen Gruppen kommt Stimmung auf

„Ich finde es schade, das mein erstes großes Event hier durch eine Alternative ersetzt werden musste“, meint Leitenmeier, der neu in Augsburg ist, kurz vor dem Start. Er sei sich aber sicher, dass beim Laufen die richtige Stimmung komme. Und Teilnehmerin Sabrina Zimmermann sagt, dass sie froh sei, endlich Kollegen gefunden zu haben, die beim Firmenlauf mitmachen. Sie ist privat Mitglied bei der TG Viktoria. Es sei eine schöne Art der Teambildung, fügt Pizzolato hinzu. Praxisleiterin Annika Karl, die mit ihrer kleinen Tochter im Kinderwagen läuft, sagt: „Ich bin froh, so ein tolles Team zu haben, das Bock darauf hat, etwas gemeinsam zu machen.“ Nach anfänglichen Schwierigkeiten beim Download und der Einrichtung der App, ertönt schließlich eine virtuelle Stimme: „Noch zehn Minuten bis zum Start.“ Und dann geht es los.

