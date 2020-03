11:57 Uhr

Der Augsburger Kabarettist Silvano Tuiach wird 70

Warum der Augsburger Kabarettist Silvano Tuiach seinen 70. Geburtstag nicht feiert. Und das ernst meint.

Von Miriam Zissler

Silvano Tuiach redet gerne. Nur über das Alter, da würde er am liebsten kein Wort verlieren. Am Montag könnte der Kabarettist seinen 70. Geburtstag feiern – doch an diesem „Katastrophentag“, wie er ihn nennt, wird er es wohl nicht tun. „Ich treffe morgens wie immer einen Kumpel zum Kaffee. In Sachen Geburtstag habe ich ihm schon Redeverbot erteilt“, sagt Silvano Tuiach. Er meint es ernst.

Silvano Tuiach: Das Altern ist für ihn so eine Sache

Das Altern sei für ihn nun einmal so eine Sache. „Das Leben ist wie ein Dreieck. Von der Basis aus ist die Entfernung zu den beiden Schenkeln noch sehr groß. Je weiter es nach oben geht, desto enger wird es.“ So eng, dass der passionierte Kabarettist nicht auf die Bühne und seine besondere Sicht auf das Leben im Allgemeinen und die Augsburger im Besonderen zum Besten geben könnte, ist es dennoch nicht. Das macht Tuiach unaufhörlich. Derzeit befindet er sich auf Tour mit Herr und Frau Braun. Seit über 35 Jahren ist Tuiach als Kabarettist unterwegs. Besonders beliebt ist seine Kunstfigur Walter Ranzmayr aus dem Hochfeld. Über 5000 Folgen hat Tuiach über dessen Erlebnisse bereits bei Hitradio RT1 eingespielt. Der gebürtige Augsburger studierte Literaturwissenschaften und Philosophie auf Magister.

