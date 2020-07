vor 1 Min.

Der Augsburger Pop-Preis Roy geht dieses Jahr an Roy

Plus Ein besonderer Club, eine Frau mit starker Stimme, Ukulelen und Italo-Sänger: Die Gewinner des Augsburger Pop-Preises sind wegen Corona im Internet bekannt gegeben worden.

Der Pop-Preis Roy wird seit dem Jahr 2012 vergeben. Bisher war die Preisverleihung immer ein Treffpunkt für alle, die in der Augsburger Pop-Szene aktiv sind. Dieses Jahr ist wegen des Coronavirus alles anders. Die Preisverleihung fand im Internet statt – ohne Gala. Fünf Kategorien gibt es. Vier Preisträger sind bekannt gegeben worden. Der Preis für das Lebenswerk wird im Lauf des Jahres noch bekannt gegeben.

Künstler des Jahres: „Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys“ sind die „Künstler des Jahres“ 2020. Mit ihrem perfekt vermarkteten Italo-Schlager-Pop verkörpern die sechs Musiker ein ganzes Lebensgefühl, das sie wie kaum eine andere Band bundesweit auf die Bühnen bringen. Plötzlich begeistern sich Jugendliche wieder für den Schlager und hören gemeinsam mit ihren Großeltern Hits, die „Küsschen“ und „Vino Rosso“ huldigen. Laudatorin Anna Maier (Kulturamt Augsburg) als Fan der Band würdigte unter anderem – mit Augenzwinkern – die Seriosität und den Glanz der Band, aber auch die bedingungslose Liebe zu ihren Anhängerinnen und Anhängern. 1000 Euro Preisgeld fließen in die Zukunft des wohl bekanntesten Augsburger Pop-Exports 2020.

Club des Jahres: Die „Ballonfabrik – Fabrik Unique“ ist, so Laudator Manfred Hörr, eine der wichtigsten Spielstätten in Augsburg, die „seit mehr als zehn Jahren mit ehrenamtlichem Engagement eine große Lücke im Spektrum der hiesigen Kulturlandschaft schließt“. Auch bundesweit wird die Arbeit des selbstverwalteten Kulturzentrums anerkannt – so ist die Ballonfabrik zuletzt auch mit einem „Backstage Club Award“ für ihre Nachwuchsarbeit ausgezeichnet worden. Die Vielfalt des Programms wie auch des Publikums würdigte Hörr ebenso wie die Offenheit und Barrierefreiheit des Clubs. Die Ballonfabrik – Fabrik Unique erhält neben dem Roy ein Preisgeld von 1000 Euro.

Newcomerin des Jahres: Die R’n’B-Sängerin Lienne. Bild: Monika Leopold-Miller

Newcomer des Jahres: Laudator Matthias Hacker (BR-Jugendradio Puls) verkündete die Gewinnerin in der Kategorie „Newcomer/Nachwuchs“. 2020 erhält die 19-jährige R’n’B-Sängerin Lienne den mit 1000 Euro dotierten Preis. Gewürdigt wurde ihre einzigartige, kräftige Stimme sowie das von Leidenschaft und musikalischem Feingefühl geprägte Bandprojekt. Auch die emotionale wie politische Botschaft der Texte rund um Gleichberechtigung, Weiblichkeit und kriegerische Auseinandersetzungen weltweit beeindruckte die Jury ebenso wie den Laudator, der Lienne mit Größen wie Rihanna und Beyoncé verglich. Übergeben wird der Roy an die Nachwuchskünstlerin im Rahmen ihres Konzerts am 15. August im 11er-Biergarten am Rosenaustadion.

Programmmacher des Jahres: Herzblut und Leidenschaft: „KaraUke“ ist Programmmacher des Jahres „Viele, viele Menschen spielen und singen das gleiche Lied, will das jemand hören?“, fragte die Laudatorin Jenny Juchem (Mate-Group Augsburg) in ihrer Würdigung der Preisträger. Und ob! „KaraUke“ Augsburg bringt seit neun Monaten Ukulele-Begeisterte zusammen und macht sie zum Teil eines großen, klingenden Ganzen. Nicht die Musikalität steht im Vordergrund, sondern der Spaß am gemeinsamen Musizieren. Ehrenamtlich und mit Leidenschaft wurde das Projekt von Benjamin Rademann, Michael Dannhauer und Jakob Mader ins Leben gerufen. Die 1000 Euro Preisgeld fließen direkt in das Projekt und die Anschaffung neuer Leih-Instrumente. (AZ)

