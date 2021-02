02.02.2021

Der Augsburger Rock'n'Roller mit dem genialen Gitarrensound

Plus Wolfgang Hefele war Gitarrist der "Shotguns". Erinnerungen an eine Zeit, als Frauen um ihn stritten und Bands noch fast überall in Augsburg auftreten konnten.

Von Bernd Hohlen

Die Geschichte des Rock'n' Roll in Augsburg begann mit Kanonen und Gewehren. Es waren Roy Blacks Band "The Cannons" und die 1964 von Siegfried "Sigi" Baumüller gegründeten "The Shotguns", die nicht nur in Augsburg Eindruck hinterließen. Rock'n' Roller und Beatmusiker waren zwar rebellisch, aber nicht kriegerisch. Woher kamen also die Namen? Einer, der es wissen muss, ist Wolfgang Hefele, der ab Mitte der 1960er Mitglied bei den "Shotguns" war.

In der Garnisonsstadt Augsburg boten sich zwar wehrhafte Bezeichnungen an, dazu später mehr. Doch "Shotguns" bezog sich auf ein Lied der damals sehr beliebten englischen Instrumentalband "The Shadows". Wolfgang Hefele war Fan der "Shadows". Im "Femina-Club" und im " Apple", so hieß der Club danach, erlebte er "The Shotguns" noch als Zuschauer. Hefele hatte zwar Musikunterricht in St. Stephan, wo er 1964 sein Abitur machte, aber an Gitarre spielen dachte er zunächst nicht. Sein Band-Debüt gab er bei "The Cavernbeats" noch am Klavier.

32 Bilder Die Pioniere der Augsburger Popmusik. "The Shotguns". Bilder, Plakate, Erinnerungen. Bild: Shotgun-Archiv

Sein Schulfreund Helmut Exenberger, der erste Gitarrist der "Cannons", der später in der Begleitband von Udo Jürgens spielte, holte Wolfgang Hefele als Klavierspieler. Seine erste Gitarre kaufte Hefele 1963 bei "Musik-Braun" am Dom. Kurz darauf kam die Einberufung zur Bundeswehr. Wegen einer Krankheit, "die ich gar nicht hatte", wie er sich erinnert, musste er in Quarantäne. Viel Zeit also, um das Gitarre spielen zu üben. Bevor Wolfgang Hefele Mitglied der "The Shotguns" wurde, war er noch bei "Les Djinns", die es heute noch als Zwei-Mann-Band gibt - natürlich mit Wolfgang Hefele als Mitglied. 1966 lotste Veit Liebermann, der ebenfalls bei "The Shotguns" musizierte, Hefele schließlich in die besagte Band.

Der BR sendete den Sound der "Shotguns"

Die Folge war ein "sensationeller Gitarrensound", wie es die Bandchronik überliefert. Das Rebellische nach außen kehren, ist Wolfgang Hefeles Sache nicht. Diese Energie steckte er in sein Gitarrenspiel - durch geduldiges Abhören von Radio-Tonbandmitschnitten von angesagten Songs, denn es war wichtig, dem Original so nah wie möglich zu kommen. Die Gitarre in der Hand, habe er "mit dem großen Zeh das Tonband vor- und zurückgespult". Immer wieder… Es lohnte sich offenbar: Der neue Shotgun-Sound war umgehend in der Radio Kultsendung "Mittwochs-Party" vom Bayerischen Rundfunk (BR) zu hören. "The Shotguns" waren mit dem "Teenager-Twen-Express" nach Nürnberg gefahren und das Ereignis wurde vom BR gesendet. Der nach außen so coole Hefele gestand, "mir haben damals die Knie gezittert, so aufgeregt war ich". Wolfgang Hefeles Vorliebe für Instrumentalbands wie "The Shadows" oder "The Spotnicks" hatte zur Folge, dass der Nichtsänger manchmal den Sänger ersetzte. Mit der Gitarre.

Das Studium zog sich für den Augsburger wie ein Kaugummi

Sein Kunst- und Lehramtsstudium zog sich wie ein Kaugummi. Wie viele begabte Musiker stand er vor der Frage: Brotberuf oder Musiker? Freundinnen und Frauen stellten ebenfalls diese existentielle Frage: "Die Musik oder ich?" Das sorgte für Spannungen, Entscheidungen, Ausstiege und allerhand Frust. Wolfgang Hefele hatte Glück, seine Frau Sonja wusste um seine Leidenschaft für die Musik und unterstützt ihn bis heute, um Familie, Beruf, Haus und Musik verträglich miteinander zu verbinden. Sie lernten sich 1969 im Eisstadion kennen, wo die "Shotguns" häufig auftraten. Weibliche Fans gab es natürlich auch. "Ich habe die älteren Rechte", schrie eine junge Frau und zerrte Sonja Hefele auf der Eisfläche an den Haaren. "Davon habe ich nichts mitbekommen. Für die Mädchen war Veit zuständig", sagt Hefele in der Rückschau. Sieht man sich die Bilder von früher an, dann ist es eine sehr sympathische, uneitle Geste von Wolfgang Hefele, der sicher auch ein Mädchenschwarm war.

Gespielt wurde überall, wo es eine Steckdose gab

Mit kurzen Unterbrechungen war er über die Jahrzehnte der Gitarrist der "Shotguns", der viele andere Gitarristen beeindruckt hat mit seinem präzisen Spiel. Zur Zeit der Amerikaner gab es über 150 Auftritte im Jahr in den Clubs der Augsburger Kasernen. Es wurde zudem im NCR-Saal gespielt, im Moritzsaal, im Eisstadion, Königsbau, Clochard, im Spectrum, überall eben, wo es eine Steckdose gab. "Es gab damals deutlich mehr Auftrittsmöglichkeiten als heute", sagt Hefele. Bei den Amerikanern ging es besonders hoch her.

Plakat von 1967, Beat-Festival im Moritzsaal Bild: Bernd Hohlen

Da flogen die Bierkrüge, vor der Bühne wurde lautstark krakeelt und geschlägert. Man musste wehrhaft sein. "Ein extra Mikrofonständer war immer griffbereit für den Gegenschlag", sagt Hefele. In der Frühzeit der Popmusik waren Beat-Festivals der vorweggenommene Kampf um Plattenverträge. Hier waren "The Shotguns" sehr oft vorn und gewannen Pokale. Einen Plattenvertrag strebten sie aber nicht an. 32 Musiker waren in den über 50 Jahren in der Band aktiv. Veit Liebermann, der Sänger und Gitarrist seit 1965, starb auf tragische Weise bei einem Auftritt der "Shotguns" im Jahr 2005 auf der Bühne. Ein Schock für alle. Es war einer der letzten Auftritte in voller Besetzung. "Ich vermisse ihn heute noch", sagt Wolfgang Hefele, der die Band mit "2 Shotguns" am Leben hält. Mit dabei Fips Fischer oder Hardy F. Schmidt.

In seinem Tonstudio produziert der 76-Jährige seine eigene Musik. Die Liebe zu den "Shadows" und "Spotnicks" ist geblieben. Wolfgang Hefele ist es gelungen, in seiner Musik einen eigenen, unverwechselbaren Gitarrenton zu finden. Zusammen mit "Sigi" Baumüller und allen anderen "Shotguns" haben sie ein Stück Augsburger Musikgeschichte geschrieben.

