Der Bachelor kommt heute nach Augsburg

Andrej Mangold, der Bachelor, kommt am Samstag nach Augsburg. Das Bild zeigt ihn bei seinem Auftritt in Neu-Ulm.

Andrej Mangold hat seine Rosen vergeben, am Samstag kommt der 32-Jährige nach Augsburg. Was er dort vorhat und wo man ihn treffen kann.

Auch wenn die diesjährige Kandidatin mit Verbindungen in die Region das Herz des aktuellen Bachelors in der gleichnamigen RTL-Sendung nicht erobern konnte: Bachelor Andrej Mangold hat am Samstag, 9. März, ein besonderes Date in Augsburg.

Von 15 bis 16 Uhr ist der Basketballspieler und RTL-Rosenkavalier für eine Autogrammstunde zu Gast in der City-Galerie Augsburg.

Wer ihn sehen oder sich mit ihm fotografieren lassen möchte, kann vorbeischauen. Vielleicht hat er ja auch Rosen im Gepäck... (AZ)

