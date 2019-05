vor 34 Min.

Der Bordellkönig hofft auf einen guten Deal

Hermann Müller liebt die Öffentlichkeit. Mit frechen Interviews aber hat der „Bordellkönig“ die Steuerfahnder offenbar so gereizt, dass es zu mehreren Razzien in den Häusern seiner Kette „Pascha“ kam. Müller saß 23 Monate in Untersuchungshaft und jetzt zum zweiten Mal auf der Anklagebank des Augsburger Landgerichts.

Im zweiten Verfahren vor dem Augsburger Landgericht soll eine Absprache dafür sorgen, dass der Chef der Rotlicht-Kette „Pascha“ nicht mehr ins Gefängnis muss. Wie er das Geld für seine Steuerschulden verdienen will

Von Peter Richter

Hermann Müller liebt das große Spiel mit hohen Einsätzen. Als Pokerspieler sah man ihn oft in Österreichs Spielbanken. Der 66 Jahre alte Franke, einst von der Boulevardpresse zum Bordellkönig gekrönt, hat auch erfahren müssen, wie es ist, wenn man sein Blatt überreizt. Müller steht gerade ein zweites Mal in Augsburg vor Gericht. Wieder geht es um Steuerhinterziehung in Millionenhöhe.

Wie schon im ersten Prozess im Jahr 2017, wo er zu fast vier Jahren Haft verurteilt wurde. Der Bundesgerichtshof kassierte die Entscheidung aber wegen eines Verfahrensfehlers. Der erneute Prozess, der im März begann, könnte noch in dieser Woche zu Ende gehen. Für Müller sieht es dieses Mal besser aus: Er weiß in etwa, was ihn als Strafe erwartet. Für den 66-Jährigen ist wichtig, nicht mehr ins Gefängnis zu müssen – saß er doch schon 23 Monate in Untersuchungshaft. Seine drei Verteidiger haben mit den Richtern der 11. Strafkammer und dem Staatsanwalt einen „Deal“ ausgehandelt. Im Gegenzug für eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als drei Jahren legte Müller ein Geständnis ab. Er gibt zu, dass sein Münchner Bordell „Pascha“, von zwei Strohmännern geführt, jahrelang keine Umsatzsteuern abführte. Noch vor einem Jahr freilich hatte Müller nach seiner Entlassung aus der Gablinger Justizvollzugsanstalt einen Deal weit von sich gewiesen.

Vor dem Augsburger Landgericht standen in den Prozessen diese Fragen im Zentrum: Wer erbringt in einem Bordell die Leistungen? Ist es nur die Prostituierte? Oder auch der Bordellbetreiber, der in Anzeigen für sein Haus wirbt und die Frauen nach festen Regeln arbeiten lässt? Und war Müller tatsächlich der Chef, der aus dem Hintergrund die Geschäfte lenkte? Beides hatte die 10. Strafkammer vor zwei Jahren bejaht und Müller sowie den Manager des Münchner „Pascha“ zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Das Urteil gegen den im Kreis Augsburg wohnenden Betriebsleiter ist rechtskräftig.

Hatten die Strafrichter im ersten Prozess vor zwei Jahren mehr als 100 Prostituierte als Zeuginnen geladen, um sich ein Bild vom Bordellbetrieb zu machen, begnügte sich die 11. Strafkammer dieses Mal mit rund 60 Frauen. Einigen, heute in bürgerlichen Berufen tätig, war anzumerken, wie unangenehm es ihnen ist, vor Gericht öffentlich über ihren damaligen Job sprechen zu müssen. Wer als Prostituierte sich im „Pascha“ ein Zimmer mietete, wurde von einer Hausdame eingewiesen. Es gab Dienstpläne, feste Tarife, Kleidervorschriften und Benimmregeln. So war den Frauen im Bordell das Kaugummikauen untersagt. Und für ihre Steuererklärung gingen sie zum selben Steuerberater, dem des Bordellbetreibers. Und Sex ohne Kondom war im „Pascha“ Pflicht. Wer sich weigerte, der wurde gefeuert, sagte vor Gericht eine Betroffene aus. Obwohl in Bayern seit 2006 Kondompflicht gilt. Ein „Papiertiger“, heißt es im Milieu.

Zur Höhe der Jahresumsätze wird das Gericht auch dieses Mal auf Schätzungen angewiesen sein. Das elektronische Kassensystem des Klubs ließ sich manipulieren, wie die Kripo herausfand. Der Manager notierte die Tageseinnahmen handschriftlich, ausgedruckte Kassenbons wiesen niedrigere Beträge aus.

Das nun erwartete Urteil dürfte für Münchens Steuerfahnder eine späte Genugtuung sein. Immer wieder hat Hermann „Pascha“, wie er im Milieu genannt wird, sie mit frechen Interviews und Aktionen gereizt. Etwa im Juni 2015, als er in einer Boulevardzeitung Männer zu „Gratis-Sex im Ösi-Bordell“ nach Salzburg einlud. „Bevor ich Millionen dem Finanzamt zahle, verschenke ich das Geld lieber“, verriet er dem Blatt. Sein „Summer-Special“ wurde wenig überraschend ein voller Erfolg. Das Medienecho war entsprechend. Der so herausgeforderte Fiskus reagierte ein Jahr später mit Razzien in Bordellen in München und Salzburg. Müller wurde in Österreich festgenommen, kam nach einer Nacht im Gefängnis zunächst dank Intervention seiner Anwälte frei. Um nicht in Auslieferungshaft zu kommen, hinterlegte er 100000 Euro und seinen Pass als Sicherheit, tauchte dennoch unter und provozierte die Fahnder auf Facebook. Ein Fehler. Zwei Monate später konnten Zielfahnder ihn in München verhaften. Die Polizei hatte seine Telefonate abgehört.

Hermann Müller hat seither offensichtlich gelernt, sich an Spielregeln zu halten. Momentan wohnt er in seiner alten Heimat im Kreis Ansbach, wo er sich regelmäßig bei der Polizei melden muss. Zu den Prozesstagen reist er mit dem Auto an. Nach dem Prozess will er, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion verriet, in Österreich leben und in Spielbanken pokern. Er müsse ja noch seine Steuerschulden verdienen. Aber wer weiß: 2017 haben Steuerfahnder und Kriminalbeamte das „Pascha“ in Köln durchsucht – Europas größtes Laufhaus laut Eigenwerbung. „Die Ermittlungen laufen noch“, teilt auf Anfrage der Kölner Oberstaatsanwalt René Seppi mit. Der Bundesrechnungshof hat die Besteuerung von Prostituierten als „völlig unzureichend“ kritisiert. Die Finanzkontrolleure haben errechnet, durch die Einführung einer leicht zu kontrollierenden Tagespauschale von 25 Euro je Prostituierter würde der Staat jährlich rund eine Milliarde Euro kassieren.

