Der Brunnen auf dem Augsburger Stadtmarkt ist nun unter Glas

Erfinder Walter Sager neben seiner Plexiglas-Konstruktion für den Brunnen am Stadtmarkt. In der Hand hält er die "Lüftung".

Seit Samstag hat der erste Augsburger Brunnen eine winterfeste Verschalung aus Plexiglas. Erfinder Walter Sager denkt schon an das nächste Projekt.

Um 18 Uhr war es endlich geschafft – fast den ganzen Samstag hatte Tüftler Walter Sager mit einigen Kollegen an seiner Konstruktion gearbeitet. Der Brunnen am Augsburger Stadtmarkt trägt nun einen "Wintermantel" aus Plexiglas. Eine sechsseitige Pyramide, drei Meter hoch, mit einem Durchmesser von 3,50 Metern. Die Seiten sind nach innen gebogen. Oben an der Spitze befindet sich eine Art "Kaminlüftung", damit das Klima im Inneren auch im Winter passt. Die Konstruktion kann mittels LED-Leuchten illuminiert werden, es gibt mehrere Farbprogramme.

Walter Sager hat bereits neue Ideen für Brunnen

Mit dem Testlauf am Samstagabend zeigte Sager sich zufrieden. "Es lief alles reibungslos, in Zukunft kann man das Ganze in einer Stunde auf- und wieder abbauen." Am Samstag habe es noch ein wenig länger gedauert als gedacht.

Das steckt hinter Augsburgs drei Prachtbrunnen 1 / 4 Zurück Vorwärts Die drei Monumentalbrunnen symbolisieren das Ständesystem der Reichsstadt. Der Augustusbrunnen steht für den Herrenstand, der Merkurbrunnen für den Kaufmannsstand und der Herkulesbrunnen repräsentiert den Handwerkerstand.

Der älteste und figurenreichste der drei Brunnen, der Augustusbrunnen, steht auf dem Rathausplatz. Dominiert wird er von einer 2,5 Meter hohen und 2700 Kilo schweren Augustus-Figur.

Von 1596 bis 1600 wurden der Herkules- und der Merkurbrunnen von Adriaen de Vries entworfen. Wegen Beschädigungen durch Umwelteinflüsse wurden die Brunnenbronzen durch Kopien ersetzt. Die Originale steht im Hof des Maximilianmuseums.

Die Brunnen zählen zu den 22 Stationen des Augsburger Wassersystems, das seit Juli Unesco-Welterbe ist. (AZ)

Je nach Witterungsbedingungen wird die Konstruktion auf dem Stadtmarkt bis März oder April zu sehen sein. Der Konstrukteur ist bereits jetzt in "Gedanken an einem neuen Projekt", wie er sagt. Damit wolle er spätestens im Frühjahr loslegen. (AZ)

