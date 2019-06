vor 26 Min.

Der Damenhof öffnet am Freitag, dafür pausiert ein Restaurant

Plus Am Freitag startet die neue Bar im Damenhof. Die vier Macher haben sich einiges einfallen lassen. Warum sich die Eröffnung auf ein anderes Lokal auswirkt.

Von Ina Marks

Für einen Heiratsantrag wurde der neu gestaltete Damenhof bereits im Mai kurz geöffnet - ausnahmsweise. Denn bis zuletzt haben die vier neuen Betreiber an der Gestaltung der Freiluftbar im Fuggerpalais gearbeitet. Am Freitagabend eröffnen sie nun ihre Gastronomie im wohl schönsten Innenhof Augsburgs in der Maximilianstraße. Zeitgleich geht dafür ein nahe gelegenes Restaurant in Sommerpause.

Im Augsburger Damenhof gab es schon einen Bar-Probelauf „Einen kleinen spontanen Probelauf im Damenhof hatten wir schon Mittwochabend“, erzählt Vitaluccio Bellano. Der 48-Jährige ist einer des neuen vierköpfigen Teams. Er und Werner Bahmann (44), die beide das Picnic in der Maxstraße betreiben, sowie Pavlos Tabakis (30), Geschäftsführer des Steakrestaurants Red Rooster, zählen dazu. Vierter im Bunde ist Thomas Jakob von Jakob Immobilien (48). Der Testlauf sei gut gelungen, erzählt Bellano weiter. Vor allem ihre Sprizz-Getränke seien bei den Gästen gut angekommen. Vitaluccio Bellano rechts ist einer der Betreiber des neuen Damenhofes. Joshua Kessler hat bei der Einrichtung der neuen Bar mitgeholfen. Bild: Ina Marks Der Gastronom glaubt, dass diese Drinks der Sommer-Renner werden. „Die Basis dafür sind frisch zubereitete Pürees aus Ananas und Kokos, Maracuja und Minze oder Erdbeer und Basilikum, ergänzt mit Prosecco.“ Sommerliches Wetter ist auch für den Eröffnungstag angekündigt. Um 18 Uhr startet der neue Damenhof am Freitag offiziell. Die Verantwortlichen haben ihren eigenen Geschmack eingebracht, um den prunkvollen Renaissancehof in Szene zu setzen. Hinter der Bar wurden die Wände mit Soho-Kacheln gefliest. Die Sofas unter den Arkaden zieren bunte Kissen, marokkanische Mosaiktische wurden sonderangefertigt, erzählt Bellano. Besonders stolz sei man auf die massiven Eichenbänke, die das Wasserbecken einrahmen. Ein bekannter Augsburger Sportler hat sie hergestellt. Kanute Tsakmakis kümmert sich um Holzbänke im Renaissance-Stil Der Olympia-Kanute Christos Tsakmakis sei für das Eichenholz extra durch ganz Deutschland gereist und habe die Bänke selbst für den Damenhof angefertigt, berichtet Bellano und erklärt die Verbindung zu dem Kanuten. „Tsakmakis ist gut mit unserem Geschäftsführer Pavlos Tabakis befreundet.“ Die massiven Bänke seien im Renaissance-Charakter gehalten. „Sie sind eine Bombe.“ Der neu gestaltete Damenhof, der im vergangenen Jahr noch von den Machern der Glimmer Bar betrieben wurde, wird künftig von Dienstags bis Samstags von 18 bis 24 Uhr geöffnet sein. Für Hochzeitsempfänge werde laut Bellano auch tagsüber geöffnet. Gibt es Regentage sollen diese an Ruhetagen nachgeholt werden. Bei unbeständigem Wetter wollen die Betreiber über Facebook und Instagram informieren, ob der Damenhof geöffnet hat. Das Hauptaugenmerk in der Bar liegt zunächst auf den Getränken. Im Laufe der nächsten Tage sollen Snacks hinzukommen. Die Betreiber setzen auf entspannte Lounge-Musik. Während der Damenhof den ganzen Sommer über geöffnet hat, pausiert dafür ein anderes Lokal. Auswirkungen auf Steakrestaurant Red Rooster Das Steakrestaurant Red Rooster in der Wintergasse hat, wie Bellano berichtet, bereits Sommerpause eingelegt. Sie wird voraussichtlich bis Oktober dauern. Geschäftsführer Pavlos Tabakis, erklärt er, sei jetzt schließlich auch Geschäftsführer des Damenhofes. „Es ist extrem wichtig, dass er jeden Abend im Damenhof präsent ist. Mit seinem Charme wird er die Gäste empfangen. Da gibt es in Augsburg keinen besseren als ihn. Aber für das Red Rooster bleibt dann keine Zeit.“ Die Gastronomen sind nicht die ersten, die sich am Damenhof versuchen. So einzigartig der Innenhof des Fuggerpalais ist, so schwer sind er und vor allem der dazugehörige Fuggerkeller zu betreiben. Immer wieder sind Gastronomen daran gescheitert. Das neue Quartett hat sich für den Keller ein besonderes Konzept überlegt. Die Räume sollen nur für Hochzeiten, Geburtstage und Firmenfeiern geöffnet werden. Doch zunächst steht am Freitag die offizielle Eröffnung des Damenhofes an. Vitaluccio Bellano ist schon etwas aufgeregt. „Wichtig ist mir, einfach nur mit heiler Haut herauszukommen.“

