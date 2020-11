Der Einkauf in Augsburg kann trotz Corona ein Erlebnis sein

Plus Viele Geschäfte in Augsburg kämpfen ums Überleben. Es liegt auch an den Kunden, in der schwierigen Situation Unterstützung zu zeigen.

Es gibt fast 8500 Einzelhändler im Wirtschaftsraum Augsburg. Derzeit. Der neuerliche Lockdown mit den damit verbundenen Einschränkungen trifft die Händler bald ähnlich hart wie im Frühjahr. Jetzt im November sind die Geschäfte zwar geöffnet, doch die Kunden bleiben aus. In der Augsburger Innenstadt verkünden bereits die ersten Filialisten ihren Abschied.

Hoffnungen der Händler ruhen auf Weihnachtsgeschäft

Die Situation ist besorgniserregend. Noch ruhen die Hoffnungen der Händler aber auf dem nun anstehenden Weihnachtsgeschäft. In der Augsburger Innenstadt gibt es aufgrund der Corona-Pandemie Faktoren, die in den nächsten Wochen die Händler zudem extrem spüren werden. Die lange Einkaufsnacht ist ebenso abgesagt worden wie der Christkindlesmarkt. Es sind Ereignisse, die in früheren Jahren für jede Menge Frequenz gesorgt haben.

An den Absagen der Großveranstaltungen führt wegen der Corona-Pandemie kein Weg vorbei. Ob eine frühere Aussage von Oberbürgermeisterin Eva Weber in diesem Zusammenhang besonders glücklich gewesen ist, sei dahingestellt. Frei übersetzt gehe es nun auch darum, dass nicht zu viele Leute in die Innenstadt kommen, sagte Eva Weber.

Aus Sicht der Händler und der Kunden, die gegenwärtig in Geschäften ihre Einkäufe tätigen, muss es eine andere Botschaft geben: Die Geschäfte haben funktionierende Hygienekonzepte ausgearbeitet. Die Ansteckungsgefahr bleibt demnach gering. Der Einkauf kann insofern noch immer zu einem Erlebnis werden, sofern der Kunde sich darauf einstellt. Dazu gehört bis auf Weiteres das Tragen einer Maske.

Wer als Kunde nicht möchte, dass es zu einem großen Ladensterben kommt, muss handeln. Dies könnte zum Beispiel bedeuten, dass Gutscheine zu einem bevorzugten Weihnachtsgeschenk in diesem Jahr werden. Der Kauf sichert Geschäftsleuten eine Einnahme.

Händler haben die Entwicklung verschlafen

Die Zeit ist für die Händler jedoch längst vorbei, nur darauf zu warten, dass Kunden ins Geschäft kommen. Es geht nicht zwingend darum, auf alle Fälle einen eigenen Onlinehandel zu betreiben. Eine entsprechende Präsentation des eigenen Geschäftsbereichs ist online aber unausweichlich. Hier mag zutreffen, dass mancher Händler die Dynamik im Online-Sektor unterschätzt hat. Die Folge dürfte sein, dass manches Geschäft deshalb nicht überlebt. Es liegt somit nicht allein an fehlenden Kunden, sondern auch an Fehlern der Einzelhändler selbst, wenn Läden für immer zumachen.

