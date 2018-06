Der Flaschenhals, durch den alles muss

An einer sensiblen Engstelle befindet sich der Sitz der Augsburger Localbahn, die derzeit den Komplettaustausch der Brückenkonstruktion über den Kaufbach vom Herrenbach in den Spickel vorbereitet. Die dort stationierte Signalanlage in der Friedberger Straße ist deshalb seit Längerem nicht in Betrieb.

Bild: Annette Zoepf