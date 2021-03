vor 21 Min.

Der Goldene Saal ist die Ehrensache des Handwerks

Die Geschichte des Vereins ist auch die Geschichte einer befruchtenden Vater-Sohn-Beziehung: Zwei Meister der Elektrik, Senior und Junior Konrad Rebholz, widmen sich dem kulturellen Erbe der Stadt.

Von Silvia Kämpf

Es geht um Vermächtnisse. Eines für die Bürger der Stadt, ein anderes für den Vater. Konrad Rebholz jun. erinnert sich noch lebhaft, wie er Schritt für Schritt in die Fußstapfen des Vaters trat und wie er nach dessen Tod seine Nachfolge als Vorsitzender des Goldenen-Saal-Vereins antrat. Das Prunkzimmer des Augsburger Rathauses, dessen Wände heute mit 2,6 Kilogramm Gold veredelt sind, wurde vor 25 Jahren nach langwieriger, auf das Jahr 1975 zurückgehende Restaurierung wieder der Stadt übergeben. Nach zehnjähriger Handwerksleistung war der erste Bauabschnitt zur 2000-Jahr-Feier geschafft.

Heute dokumentieren verschiedene Bildbände die monumentale Arbeit in Elias Holls Bauwerk, das während des Zweiten Weltkriegs fast völlig zerstört worden war. Brigitte Rösch, 74, heute Ehrenmitglied im Goldener-Saal-Verein, erinnert sich an ihre ersten Besuche in dem mächtigen Raum, der später die "gute Stube" genannt werden sollte. Unter anderem hätten dort 1958 Spielzeugausstellungen stattgefunden, was zur damaligen Zeit gerade für Kinder etwas Besonderes war. Der Ausdruck eines Fotos auf gewöhnlichem Papier vermittelt einen Eindruck einer trostlosen Halle mit weißen, kahlen Wänden, an deren Rändern nüchterne Glasvitrinen für die Schauobjekte aufgestellt worden waren.

Der Kreis schließt sich

Konrad Rebholz´ erste Begehung der späteren Wirkungsstätte, die er mit indirektem Licht illuminieren half, fand erst 33 Jahre später statt. Und da schließt sich für den heute 54-Jährigen der Kreis. Er sei in "Vaters Firma" in der Firnhaberau eingetreten und habe auch ehrenamtlich in vielen Bereichen seine Nachfolge angetreten. Wie er die familiäre Zusammenarbeit schildert, zeichnet er die Kontur eines echten Vorbildes, ohne es selbst so nennen zu müssen. Denn, wie er sagt, war dem Chef des Elektro-Unternehmens Konrad Rebholz der "Spagat zwischem erfolgreichem Unternehmer und Menschenfreund" stets gelungen. Und: Dreinreden lag ihm fern. " Er hat mich meine Fehler machen lassen", sagt der Junior-Chef im Rückblick. Einige Mitarbeiter der Firma Rebholz waren 40 bis 45 Jahre im Betrieb. Und allein das zeigt dem Sohn, dass es der Vater "nicht ganz falsch gemacht" haben kann.

Dass er sich offenbar auch nie kontrolliert fühlte, beschreibt Konrad Rebholz jun. so: "Der eine ging vorn in die Firma rein, der andere hinten raus." Das bedeutet jedoch nicht, dass sich beide bewusst aus dem Weg gegangen wären. Der Jüngere aber hatte immer die Worte des Älteren im Hinterkopf: "Wenn du nicht weiter weißt, dann fragst du mich", konnte war er dessen Beistands gewiss sein. Er lächelt, wenn er seine Reaktion beschreibt: "Das hab´ich natürlich nicht gemacht", sagt er, "das war eine Frage der Ehre." Mit dieser Erzählung will Konrad Rebholz jun. verdeutlichen, dass ein herzlicher Umgang zwischen zwei Alphatieren durchaus möglich ist. Ein Alphatier muss seiner Meinung nach nicht herrschend und herrisch sein, sondern als Ranghöherer, der sein Vater vielerorts gewesen sei, "Weitblick haben und die Übersicht bewahren".

Zwei der Fürstenzimmer sind fertig

Einig waren sich beide auch in der Einschätzung, dass der Goldene Saal in die Hände und Verantwortung des Handwerks gehört. Der Verein zählt nach Auskunft des Vorsitzenden heute 330 Mitglieder und kümmert sich oft um die Anschubfinanzierung, während die Stadt das ausführende Organ ist. Rund 1,6 Millionen Euro hätten über die Jahre an Spendengeldern in das Projekt gesteckt werden können, das mittlerweile auch zwei an den Goldenen Saal grenzende Fürstenzimmer umfasst. Momentan gibt es laut Rebholz und Brigitte Rösch keine Chance, auch noch das dritte Fürstenzimmer anzugehen. Dies dürfte ihrer Schätzung zufolge noch einmal 1,8 Millionen Euro kosten.

Der Goldene Saal aber ist eine Herzensangelegenheit des Handwerks und wird es bis auf Weiteres auch bleiben. Entweder es kümmerte sich ein Kreishandwerksmeister oder ein Präsident der Handwerkskammer um den Fortschritt der Wiederherstellung. So sind Namen wie Donat Müller oder Konrad Rebholz sen. untrennbar mit dem Vorhaben verbunden, das zudem die Zünfte jedweder Couleur ins Rathaus rief. Um eine wirklich historische Wiederherstellung zu erreichen, waren die Steinmetze ebenso gefragt, wie die Holzbildhauer, die Glaser, die Kunstschlosser, die Kunstmaler, die Ofensetzer oder Elektriker und nicht zuletzt die Vergolder. Auch wenn Konrad Rebholz jun. selbst nie Hand angelegt hat, so war er doch an der Planung der indirekten Beleuchtung im Saal maßgeblich beteiligt. Heute führt er nicht nur den elterlichen Handwerksbetrieb in der Firnhaberau, sondern auch sein eigenes Ingenieur-Büro, das völlig unabhängig von Oberhausen aus agiert.

Die Motivation für eine große Sache

Während dort die Großprojekte beispielsweise für Messen, Kongresshallen und Altenheime angesiedelt sind, sei die Firma Elektro Rebholz im Kleinsegment tätig und etwa auf den Wohnungsbau spezialisiert. Dass es heute diese Unterscheidung gibt, daran ist auch der Mann mit dem Weitblick "schuld". Weil er den Sohn nicht habe unterfordern wollen, riet er ihm: "Probiers" mit einem eigenen Büro. Damit habe er ihn bezüglich der eigenen Selbstständigkeit gewissermaßen ins kalte Wasser geschmissen. Und auch das ehrenamtliche Engagement betreffend wäre er heute ohne den Vater um einige Ämter ärmer. Erst war er Vollversammlungsmitglied der Handwerkskammer für Schwaben, dann kooptiertes Vorstandsmitglied der Elektroinnung, dann stellvertretender Obermeister der Innung und Vorstandsmitglied des Landesinnungsverbandes für das bayerische Elektrohandwerk , Vizepräsident der Handwerkskammer und seit 2018 - "das Sahnehäubchen" - Vorsitzender des Goldener-Saal-Vereins.

Auch der Senior war zu seinen Lebzeiten schon allein mit seinen Ehrenämtern mehr als ausgelastet, begegnete seinem Umfeld aber nie gestresst, sondern stets charmant und mit einem Witz auf den Lippen. Heute ist es am Junior, auch hier aus dem Schatten des Vaters herauszutreten und die Motivation der Mitstreiter für die eine große Sache zu befeuern. Der nennt den Vorgänger "den Fels in der Brandung", auch als seine erste Frau starb. Auch die beiden Kinder stehen mittlerweile ganz nach Familientradition in den Startlöchern für unternehmerische Aufgaben. Die Tochter, 24, als Betriebswirtin, der Sohn, 19, wird Elektriker.

