Der Hauptgang: Weihnachtsfreude

Für den „Club der kochenden Männer“ ist es Tradition, in der Adventszeit ein Menü für Bedürftige zu kochen. Die Mitglieder der Stiftung Kartei der Not nutzen die Gelegenheit, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

Von Fridtjof Atterdal

Für Knuth Ensenmeier hat Kochen etwas mit menschlichen Grundbedürfnissen zu tun. „Sie können kochen, um satt zu werden, oder es auf die höchste Stufe heben und mit Kreativität etwas ganz Besonderes auf den Tisch bringen“, sagt der Hobbykoch, der seit fast 15 Jahren Mitglied im „Club der kochenden Männer“ in Augsburg ist. Was die Kochbrüder des Clubs an diesem Sonntag auf den Tisch bringen, hat ganz sicher mit Kreativität und Kochkunst zu tun – und das im Dienst der Gemeinschaft, für Menschen, denen das Schicksal schwer mitgespielt hat.

Seit über 40 Jahren stellen sich die kochenden Männer am dritten Adventssonntag in die Großküche der Lechwerke AG am Königsplatz und kochen ein fünfgängiges Menü zu Gunsten der Stiftung Kartei der Not, des Leserhilfswerks unserer Zeitung. An zwei Tagen, jeweils ab fünf Uhr früh, sieht man die Köche Gemüse schneiden, Soßen ansetzen und Beilagen herrichten. Am Sonntag werden die Menüs gekocht, werden über 300 Knödel geformt, 120 Kilo Enten verarbeitet und 400 Brätstrudelscheiben für 30 Liter Kraftbrühe gebraten. Die wochenlange Vorbereitung, Rezeptauswahl und Lieferantenbesuche sind da nicht dabei, sagt Hansjörg Krüger, der für die Menüfolge verantwortlich ist.

Dieses Jahr gibt es ein klassisches Weihnachtsmenü

In diesem Jahr fahren die Kuratoriums-Mitglieder der Kartei der Not ein klassisches bayerisches Weihnachtsmenü zu den Bedürftigen. Es gibt Lachs-Zander-Terrine zur Vorspeise, gefolgt von einer Rinderkraftbrühe mit Brätstrudeln. Den Hauptgang bildet eine halbe gebratene Ente mit Semmel- und Kartoffelknödeln, Blaukraut und gefülltem Bratapfel. Zum Nachtisch gibt es ein weihnachtliches Dessert mit dem klingenden Namen „Schneegestöber“. Für den Nachmittagskaffee findet sich in jeder Essensbox noch eine Tüte Weihnachtsgebäck und Mandarinen. „In Bayern ist es Tradition, dass es an Weihnachten Geflügel gibt“, erklärt Krüger. Ein „traditionell bodenständiges Weihnachtsessen“ nennt er die Menüfolge.

Rund 80 Menüs werden in grüne Warmhalteboxen verpackt und noch warm an die Familien ausgeliefert. Für die Kuratoriums-Mitglieder der Kartei der Not sind diese Besuche eine Möglichkeit, mit den Menschen, für die sie sich übers Jahr einsetzen, auch einmal in persönlichen Kontakt zu kommen.

Daniela Hungbaur und ihr Begleiter Christian Gerlinger machen die Fahrt dieses Jahr zum ersten Mal. Die Großfamilie, die ihnen die Türe öffnet, freut sich sichtlich über das Weihnachtsessen. Die Kinder würden die Plätzchentüten am liebsten sofort plündern, während die Mutter froh ist, an diesem Adventssonntag einmal nicht für acht Personen in der Küche stehen zu müssen.

Nach wenigen Minuten ist Redakteurin Hungbaur mit der Mutter ins Gespräch vertieft und kann sich nur schwer losreißen, um die restlichen Essensboxen der nächsten wartenden Familie zu bringen. „Ich hätte gerne noch mehr Zeit mit der Familie verbracht“, sagt sie im Auto. „Es war schön zu sehen, wie sehr sich die Menschen gefreut haben“, findet sie.

Ein Zeichen setzen für mehr Mitmenschlichkeit

Diese Freude ist es, die die kochenden Männer seit so langer Zeit jedes Jahr wieder für diese Aktion zusammenbringt, sagt Clubpräsident Jürgen Bartel. „Wir wollen in diesen unruhigen Zeiten ein Zeichen setzen und zeigen, was ein wenig Mitmenschlichkeit alles bewerkstelligen kann“, sagt Bartel.

Eigentlich sind die kochenden Männer, wie der Name schon sagt, eine rein männliche Veranstaltung. Ausnahmsweise, für die gute Sache, darf an diesem Sonntag Valentina mithelfen. Mit ihrem Papa Knuth Ensenmeier hat sie den ganzen Morgen über geschnippelt, gebraten und gerührt. „Mir macht es großen Spaß, zu kochen und zu backen, sagt die Elfjährige, die zu Hause regelmäßig ihrem kochenden Vater assistieren darf. „Ich finde es toll, dass das Essen an Menschen geht, die sich so ein Menü vielleicht selbst nicht kaufen könnten“, betont die Gymnasiastin.

Damit 80 Weihnachtsmenüs gekocht und ausgeliefert werden können, braucht es Sponsoren. Das sind die Lechwerke, die Stadtsparkasse und die Kreissparkasse, die Bäckerei Balletshofer und die Firma Wiedemann Gastro-Bedarf. Selbst aus Korsika kommen Spenden. In diesem Jahr sind es frisch gepflückte Mandarinen, die „Exilaugsburger“ von der Insel geschickt haben.

