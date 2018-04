vor 3 Min.

Der Internetboom bringt Arbeitsplätze

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt in der Region ist weit gehend entspannt.

Der Arbeitsmarkt in der Region Augsburg ist stabil. Doch nicht alle Menschen profitieren gleichermaßen von den guten Aussichten.

Von Fridtjof Atterdal

Wenn vom Internet- und Versandhandel die Rede ist, geht es zumeist schnell um die Gefahren für den heimischen Einzelhandel – und damit auch für Arbeitsplätze. Doch die derzeit rasant wachsende Branche hat auch ihr Gutes – und zwar ausgerechnet für die Schwächsten auf dem Arbeitsmarkt, die Un- und Angelernten. 699 Personen fanden im März im Bereich der Agentur für Arbeit Augsburg eine Beschäftigung im Lagerbereich, gefolgt vom Reinigungsbereich (340 Stellen) und dem Verkauf (324 Stellen).

Trotz aller Digitalisierung und neuer technischer Möglichkeiten, werden Helfer immer noch gebraucht, wenn auch in immer geringerem Maß, berichtete die Chefin der Agentur für Arbeit, Elsa Koller-Knedlik bei der Bekanntgabe der Arbeitsmarktzahlen für Augsburg und die Landkreise. „Wir stellen fest, dass die Firmen längst nicht alle technischen Möglichkeiten ausnutzen, die vorhanden sind, sondern noch immer auf Menschen als Arbeitskraft setzen“, so die Agenturchefin. Allerdings: Der Bereich sei klein, gerade mal 13,4 Prozent aller Stellen fallen in den „Helferbereich“, Tendenz weiter fallend.

Viele haben keine richtige Ausbildung

Dagegen hätten 60 bis 70 Prozent der Klienten der Arbeitsagentur keine richtige Ausbildung. „Für uns ist es ganz wichtig, gerade jungen Menschen durch Qualifizierungsmaßnahmen in Richtung Fachkraft zu bringen – denn Fachkräfte werden stark gesucht“, so Koller-Knedlik. Es gelte immer noch der Satz, dass eine gute Ausbildung der beste Arbeitsschutz sei.

Der Arbeitsmarkt in der Region sei stabil und belastbar, daran werde sich in absehbarer Zeit auch nichts ändern, so die Agenturchefin. Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei auf einem guten Niveau, auch der Stellenbestand sei nochmals leicht gestiegen. Über 400 Arbeitslose weniger als im Vormonat gab es im Bereich der Arbeitsagentur, das sind 3,1 Prozentpunkte. Im Vergleich zum Vorjahr sind es sogar 6,2 Prozent weniger Menschen ohne Arbeit. Wer eine Stelle sucht, kann unter 5768 Stellen auswählen; 2,3 Prozent mehr als im Vormonat.

Eine Personengruppe macht der Agenturchefin Sorgen: Die schwerbehinderten Menschen profitieren nicht im gleichen Maß vom Aufschwung wie der Rest der Arbeitslosen. Hier sind noch 1126 Personen arbeitslos gemeldet, 0,9 Prozent weniger als im Vormonat. „Gegenüber dieser Personengruppe gibt es immer noch Vorurteile“, sagt sie. Viele Arbeitgeber meinten immer noch, sie bekämen von diesen Menschen eine geringere Leistung. „Das ist zumeist nicht richtig, man muss nur genauer nachdenken, an welche Stelle man einen Menschen mit einer Behinderung setzt“, so Koller-Knedlik. In diesem Jahr wolle man bei der Arbeitsagentur Augsburg deshalb ein besonderes Augenmerk auf dieses Thema legen und besondere Aktionen für Schwerbehinderte durchführen.

