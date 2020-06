22.06.2020

Der Jakobuslauf läuft diesmal anders

Plus Die Jakober Kirchweih und damit auch der Jakobuslauf als Gemeinschaftserlebnis fallen in diesem Sommer aus. Jetzt können Teilnehmer ihre gelaufenen Kilometer selbst dokumentieren.

Der Jakobuslauf ist seit vielen Jahren eine feste Tradition in Augsburg. In diesem Jahr sollte der integrative Lauf für Kinder, Jugendliche und Erwachsene am 18. Juli stattfinden. Doch da das Volksfest wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde, ist auch der Lauf gestrichen. Zumindest in seiner bisherigen Form, denn der DJK Diözesanverband hat sich eine Alternative einfallen lassen.

Jakobuslauf: Teilnahme zwischen 11. und 27. Juli

Unter dem Motto „Ohne Dich läuft nix!“ fordert er Läufer aller Altersklassen zum Mitmachen auf. Ziel ist es, dass alle Teilnehmer zusammengerechnet die 2000 Kilometer lange Strecke in den spanischen Pilgerort Santiago de Compostela bewältigen. Jeder Läufer läuft zwischen dem 11. und 27. Juli in seinem Tempo seine individuelle Strecke und dokumentiert dies mit einem Foto sowie seiner gelaufenen Kilometerangabe.

Unter allen Teilnehmern verlost der DJK-Diözesanverband die Jakobuslauf-Shirts für 2021 und somit auch die Teilnahme für das Event im nächsten Jahr.

Freuen würde sich der Veranstalter, wenn in diesem Jahr möglichst viele Läufer ihr (vorhandenes) Jakobuslauf-Shirt überstreifen oder eines aus den Beständen der vergangenen Jahre für zehn Euro erwerben. Sämtliche Einnahmen aus dem Verkauf und weitere Spenden kommen dem Hilfsprojekt „Ein Osterlicht für Moria“ der Organisation Pro-Asyl und damit Flüchtlingen auf der Insel Lesbos zugute.

Details zur Teilnahme gibt es unter www.djk-dv-augsburg.de, die E-Mail-Adresse lautet info@djk-dv-augsburg.de. (AZ, bau)

