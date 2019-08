vor 58 Min.

Der Kö-Sommer fällt kleiner aus: Bühne nein, Swing-Tanz ja

Das Veranstaltungsprogramm für den Sommer am Königsplatz wird reduziert. Eine Bühne für Musiker kommt nun doch nicht.

Von Michael Hörmann

Die Aktion sollte den Königsplatz gerade in den Ferienmonaten beleben. Es war daran gedacht, eine kleine Bühne im Park fest zu installieren, auf der heimische Künstler auftreten sollten. „Sommer am Kö“ nennt sich das Programm, zu dem auch andere Punkte gehören. Dazu zählen Yoga im Park und Swing. Die Bühne allerdings kommt nicht.

"Sommer am Kö": Es laufen noch Gespräche mit der Stadt

Dies bestätigt Ekkehard Schmölz, Leiter der Gesellschaft Augsburg Marketing, auf Anfrage. Das Konzept habe sich für dieses Jahr nun doch nicht in der gewünschten Form umsetzen lassen. Ganz vom Tisch sei die Bühne im Park jedoch nicht, sagt Schmölz: „Die Installation einer dauerhaften Bühne für die Sommermonate wird noch mit der Stadt geprüft und gegebenenfalls im nächsten Jahr angegangen.“ Hintergrund der Überlegungen ist, ob es in Verbindung mit der Bühne eine dauerhafte Gastronomie geben sollte.

Eigentlich gingen die Verantwortlichen davon aus, dass man in diesem Sommer schon einen Schritt weiter kommen sollte. So bleibt es in diesem Jahr bei den bereits eingeführten Veranstaltungen am Königsplatz. In dieser Woche startet die Aktion Swing-Tanz. Start ist am Donnerstag, 15. August. Die Aktion läuft bis Samstag, 31. August. Die Kurse finden jeweils Donnerstag und Samstag von 18 bis 19 Uhr statt. Im Anschluss ist stets bis 21 Uhr ein freies Tanzen möglich. Swing im Kö-Park ist kostenlos, unverbindlich und ohne Anmeldung. Bei Regen entfallen die Veranstaltungen.

