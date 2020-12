vor 32 Min.

Der Laden am Perlachturm hat neue Mieter

Die Stadt vermietet die Räume in der Ladenfläche im Augsburger Perlachturm an zwei Bloggerinnen. Was es damit auf sich hat.

Die Stadt Augsburg hat ihre Ladenfläche im Perlachturm neu vermietet. Die beiden Bloggerinnen Karin Römer und Maja Braunwalder von "Mein ist dein Augsburg" haben den nur sechs Quadratmeter großen Raum übernommen und dort einen Showroom eingerichtet. Vor Ort werden Tipps und Informationen über die sehenswertesten Orte, zu Geschäften, Restaurants sowie Produkten oder Dienstleistungen in der Stadt gegeben.

"Mein ist dein Augsburg" neu im Perlachturm

Für die Darstellung werden vorwiegend die Schaufenster des kleinen Ladens genutzt. Die neuen Mieterinnen sind gelegentlich vor Ort, um unter anderem ihre "Aux-Shirts" zu verkaufen. Weil der Raum wegen seiner geringen Größe für eine klassische Einzelhandelsnutzung kaum nutzbar ist, war eine Neuvermietung schwierig. "Mit dem Showroom-Konzept konnten wir daher eine ideale Nachvermietung des Leerstandes umsetzen", so Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle. Ab 7. Dezember kann der Showroom besucht werden. (AZ)

Lesen Sie auch:

Themen folgen