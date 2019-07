vor 17 Min.

Der Mann hinter dem Kiez-Festival

Gastronom Bob Meitinger erzählt im neuen Podcast von sich und seinen Kneipen

Der „Sommer am Kiez“ in Augsburg ist derzeit in vollem Gange – seit drei Wochen spielen Bands und laufen Filme am Helmut-Haller-Platz in Oberhausen, weitere drei Wochen haben die Veranstalter noch vor sich. Bisher sei er mit der Entwicklung des Festivals sehr zufrieden, sagt Kneipen-Betreiber und Organisator Stefan „Bob“ Meitinger. Etwa 6500 Tickets habe man für die zwölf Konzerte bereits verkauft, dazu kommen die Biergarten-Gäste des „Bob’s“, die von dort aus den Konzerten lauschen. „Wir machen jedes Jahr einen Schritt nach vorne“, findet Meitinger. Und dass es diesmal auch einen Zuschuss der Stadt für das Festival gibt, sei ohnehin ein Ritterschlag.

Dass er mal ein Festival organisieren würde oder zu den bekanntesten Gastronomen Augsburg zählen würde, damit hat Meitinger vor 22 Jahren nicht gerechnet. Während man heute in Augsburg kaum am „Bob’s“ vorbeikommt und weitere Standorte der Kneipenkette in München und Fürth zu finden sind, hat der Wirt mit einer kleinen Kneipe im Vereinsheim des SV Hammerschmiede begonnen. Im Podcast „Augsburg, meine Stadt“ erklärt er, warum er sich damals dazu entschlossen hat, die sogenannte „Pinte“ zu übernehmen, erzählt von feucht-fröhlichen Nächten und plaudert aus, welchen kuriosen Namen er seinem heutigen Lokal in der Hammerschmiede am liebsten gegeben hätte.

Heute heißen seine Lokale in Augsburg beispielsweise „Bob’s Rock & Bowl Hammerschmiede“, „Bob’s Fast and Slowfood Oberhausen“ und „Bob’s Maxstraße Punk Rock Pizzeria und Beer Bar“. Und sogar der Wirt selbst heißt demnächst ganz offiziell Bob. Wie es dazu kam? Das erfahren Sie im Podcast.

Bei uns im Internet

Den Podcast „Augsburg, meine Stadt“ finden Sie unter:

augsburger-allgemeine.de sowie bei Spotify, iTunes – und überall sonst, wo es Podcasts gibt.

Themen Folgen